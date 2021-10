തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയുടെ അന്തിമ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍. നേതൃത്വം ഏകപക്ഷീയമായി ഇടപെടുന്നെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പരാതി. മൂന്നുപേര്‍ ഇരുന്ന് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നു.

പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ പരാതി അറിയിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍.



അന്തിമ പട്ടികയിൽ കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരും അതൃപ്തിയിലാണ്. പുനഃസംഘടനയെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അവരും. എന്നാൽ പട്ടിക പുറത്തുവരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്മർദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

