നിധി തുറന്നു തരാം, ചൊവ്വാദോഷം മാറ്റാം: ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടുന്ന 'സണ്ണി സ്വാമി' അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം∙ പൂജ ചെയ്ത് നിധിശേഖരം തുറന്നു തരാമെന്നും ചൊവ്വാദോഷം മാറ്റാമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് പതിവായി ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റില്‍. മലപ്പുറം വണ്ടൂര്‍‌ സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതിയിലാണ് നിലമ്പൂര്‍ പൊലീസ് രമേശന്‍ നമ്പൂതിരി എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സണ്ണി സ്വാമിയെ പിടികൂടിയത്. ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലില്‍ പാചകജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊലീസ് വലയിലായത്.

വണ്ടൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയിൽനിന്നും പ്രതി രമേശന്‍ 1,10,000 രൂപയാണ് ജാതകവിധി പ്രകാരമുളള ചൊവ്വാദോഷം പ്രത്യേക പൂജയിലൂടെ മാറ്റാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തട്ടിയെടുത്തത്. വിവാഹം ശരിയാകാതെ വന്നതോടെയാണ് പൊലീസില്‍ പരാതിയുമായെത്തിയത്. വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രതി സമാനമായ നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നിന്നും ഭർത്താവും 2 കുട്ടികളുമുള്ള യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായി. കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചെത്തിയ ഈ യുവതിക്കൊപ്പമായിരുന്നു കല്‍പ്പറ്റയ്ക്കടുത്ത മണിയന്‍കോട് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത്. യുവതിക്ക് പ്രതിയമായുളള ബന്ധത്തില്‍ രണ്ടു മക്കള്‍ വേറേയുമുണ്ട്. രണ്ടു വർഷം മുന്‍പ് ഈ ഭാര്യയേയും മക്കളേയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭർത്താവും 2 മക്കളുമുള്ള വയനാട് കോറോമിലെ മറ്റൊരു യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായത്. ഈ സ്ത്രീക്കൊപ്പം താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.



രണ്ടു വർഷം മുന്‍പ് വയനാട്ടിൽനിന്ന് പുനലൂരിലേക്ക് മുങ്ങിയ പ്രതി വയനാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളുമായോ, സുഹൃത്തുക്കളുമായോ, ആദ്യ ഭാര്യയുമായോ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. എവിടേയും കണ്ടതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൂടെ താമസിക്കുന്ന യുവതി പുനലൂർ സ്വദേശിയാണ്. ആദ്യ ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ വയനാട് കോറോമിലെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇവർ പുനലൂരിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത്.



പുനലൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചീഫ് ഷെഫായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആഴ്ചകളോളം പല വേഷത്തിൽ നടന്നു നിരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് പ്രതിയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു മാസം 60000 രൂപ പ്രതിക്കു ശമ്പളമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അവിടെയും പ്രതി പൂജകൾ നടത്തുന്നതായി വ്യക്തമായാട്ടുണ്ട്. മാസം പതിനായിരം രൂപ വാടക വരുന്ന വീട്ടിലാണ് പ്രതി താമസിച്ചിരുന്നത്. വയനാട് മണിയങ്കോട് സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മയുടെ ഭൂമിയില്‍ നിധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്നതിനായി പൂജ നടത്താന്‍ 5 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണം തട്ടിയെടുത്തു.



സമാന രീതിയിൽ മീനങ്ങാടി സ്വദേശിനിയായ യുവതിയിൽനിന്നും 8 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണം തട്ടിയെടുത്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണിയങ്കോട് സ്വദേശി സന്തോഷില്‍നിന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പു നടത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി. നിധി കുഴിച്ചെടുക്കാനെന്ന പേരിൽ വീടിനു ചുറ്റും ആഴത്തിൽ കുഴികളെടുത്ത് വീടും പരിസരവും വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. നിലമ്പൂർ ഡിവൈഎസ്പി, സാജു കെ.എബ്രാഹം, സിഐടിഎസ് ബിനു, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ എസ്ഐ എം.അസ്സൈനാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്.



English Summary : Money fraud : Sunny Swami who is known as Rameshan Namboothiri arrested