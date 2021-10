വിദ്യാർഥികളെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിച്ചു; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട് ചിദംബരത്ത് ക്ലാസില്‍ വരാത്തതിനു കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച അധ്യാപകന്‍ അറസ്റ്റില്‍. ചിദംബരം നന്ദനാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ക്ലാസ് കട്ടു ചെയ്തു പുറത്തു കറങ്ങി നടന്ന വിദ്യാർഥികളെ ക്ലാസില്‍ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്‍പില്‍ ചവിട്ടിവീഴ്ത്തി ചൂരല്‍കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

ബാലപീഡനമടക്കമുള്ള അഞ്ചു വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണു േകസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. സഹപാഠിയെ മർദിക്കുന്നത് ക്ലാസിെല മറ്റൊരു കുട്ടി ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ചു പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.



English Summary :Tamil Nadu teacher who kicks student, beats him with stick ‘for skipping class’ arrested