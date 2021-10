മാതാപിതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ടു; മകളുടെ മുഖത്ത് മുളകുപൊടി വിതറി മോഷണം, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

കോഴിക്കോട് ∙ മാതാപിതാക്കളെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് മകളുടെ മുഖത്ത് മുളകുപൊടി വിതറി മോഷണം നടത്തിയ പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയില്‍ നടന്ന മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.

ഞായറാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് വലിയങ്ങാടി ഗണ്ണി സ്ട്രീറ്റിലെ അബ്ദുല്‍ സലാമിന്‍റെ വീടിന്‍റെ ജനലഴി മുറിച്ചുമാറ്റി കള്ളന്‍ അകത്തുകയറിയത്. അബ്ദുല്‍ സലാമും ഭാര്യയും കിടന്നിരുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ ശേഷം മകളുടെ മുറിയില്‍ കയറി ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ആണ് ഞെട്ടിയുണര്‍ന്ന് കള്ളനെ പിടികൂടിയത്. ഇതിനിടെ മുളകുപൊടി കണ്ണില്‍ വിതറി കള്ളന്‍ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.



പരിസരത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ അരിച്ചുപെറുക്കിയപ്പോഴാണ് കള്ളന്‍റേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ വ്യക്തതകുറവുണ്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പ്രയാസം. കൂടുതല്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം. അന്നേദിവസം പരിസരത്തെ മറ്റു വീടുകളില്‍ കയറാനും കള്ളന്‍ ശ്രമിച്ചതായി മനസിലായിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Theft attempt by sprayaing chilly powder in Kozhikode, visuals out