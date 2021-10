ബുദ്ധി ‘ഉപദേശിച്ചു’ കൊടുത്ത് രാജ്യം ഇരുട്ടിൽ; കേന്ദ്രം അറിഞ്ഞില്ലേ കൽക്കരി തീരാറായെന്ന്?

കൽക്കരിക്കു ക്ഷാമം വരേണ്ട നാടല്ല ഇന്ത്യ, ലോകത്തെ തന്നെ പ്രധാന കൽക്കരി ഖനികൾ ഇന്ത്യയിലേതാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് താപനിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരിക്കു ക്ഷാമം നേരിടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനംതന്നെ കുറഞ്ഞ് വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നു? അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലൊന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം (ജെഐടി) ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്. ഇന്നത്തെ അധോഗതിയിലേക്കു നയിച്ചത് അത്തരം പരിഷ്ക്കരണം കൊണ്ടു വന്ന കൺസൽട്ടന്റുമാരാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപവൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന നാഷനൽ തെർമൽ പവർ കോർപറേഷന്റെ (എൻടിപിസി) തലപ്പത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്...

പഴയ കാലം വൻ ശേഖരം



ആറേഴ് വർഷം മുൻപ് എല്ലാ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലും കൽക്കരി ശേഖരം 3 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ ടണ്ണായിരുന്നു. കൽക്കരി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൽക്കരി കൊണ്ടുവന്നു ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും. ഒരു മാസത്തെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനുള്ള കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴുമുണ്ടാവും.



ആ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വന്നത് ഏതാനും കൺസൽട്ടന്റുമാരുടെ വരവോടെയാണ്. ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേ കൽക്കരി ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ചെലവ് വർധിപ്പിക്കും. അതിനു പകരം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനു വേണ്ട കൽക്കരി അപ്പപ്പോൾ എത്തിച്ചാൽ (ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെന്ററി) ചെലവു കുറയ്ക്കാം. വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ 5 പൈസ കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്നായിരുന്നു കൂട്ടലും കിഴിക്കലും നടത്തി അവരുടെ കണക്കുകൾ. ടൊയോട്ടയുടെ വൈദ്യുതോൽപ്പാദനം ഇങ്ങനെയാണത്രെ!

ടേക്ക് ആൻഡ് പേ

അതോടെ എല്ലാ താപവൈദ്യുത നിലയ മാനേജ്മെന്റുകളും കൽക്കരി നേരത്തേ അയയ്ക്കുന്നതു നിർത്താൻ കോൾ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കു മാത്രം സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന സ്ഥിതി താപനിലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയതോടെ കോൾ ഇന്ത്യ ഉത്പാദനവും കുറച്ചു. ടേക് ഓർ പേ എന്ന രീതി വിട്ട് ടേക്ക് ആൻഡ് പേ രീതിയിലേക്കു മാറി.

ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഖനികളിലൊന്ന്. ചിത്രം: AFP

കൽക്കരി എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചു മാത്രം താപനിലയങ്ങൾ പണം നൽകും. വർഷം എത്ര കൽക്കരി എടുക്കും എന്ന കരാർ അനുസരിച്ച് നേരത്തേ കൽക്കരി എടുത്തിട്ടു പണം നൽകുന്നതു നിർത്തി. അതോടെ കൂടുതൽ ഖനനം ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമായി. കോൾ ഇന്ത്യയും ആവശ്യം അനുസരിച്ചു മാത്രം ഖനനം എന്ന രീതിയിലേക്കു മാറി. ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഖനനത്തിലാകട്ടെ കൽക്കരി ഉത്പാദനവും കുറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ വരവ്

കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ വ്യവസായ ശാലകളും ഓഫിസുകളും അ​ടഞ്ഞു കിടന്നതിനാൽ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. എല്ലാ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലും ‘ലോഡ് ഫാക്ടർ’ കുറഞ്ഞു. അതോടെ കോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൽക്കരി എടുക്കുന്ന തോത് പിന്നെയും താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ കുറച്ചു. കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള ലോഡ് എടുക്കണമെന്ന് കോൾ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. വൈദ്യുത ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കൽക്കരി ഏറ്റെടുത്ത് അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വർധിപ്പിക്കാൻ ആരും തയായിരുന്നില്ല. ‘ഇൻവെന്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ്’ കൂടുമെന്നായിരുന്നു പേടി.

കാണാതെപോയ ഡിമാൻഡ് വർധന

യഥാർഥത്തിൽ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞിരുന്ന കൊറോണക്കാലത്ത് എല്ലാ താപനിലയങ്ങൾക്കും വലിയ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല. കാര്യക്ഷമത കൂട്ടലും ചെലവു ചുരുക്കലുമാണു പ്രധാനമെന്നു കരുതി. കൊറോണക്കാലം കഴിയുമെന്നും പെട്ടെന്നു വൈദ്യുത ഉപഭോഗം വർധിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൽക്കരി വേണ്ടി വരുമെന്നും അന്നേ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഖനികളിലൊന്ന്. ചിത്രം: AFP

ജെഐടി സിദ്ധാന്തം ചിലയിടങ്ങളിൽ ശരിയാകാമെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് വർധന കണ്ടറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലോ? അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര വൈദ്യുത മന്ത്രാലയത്തിനും പിഴവു പറ്റിയത്.

പിറ്റ്ഹെഡ് താപനിലയം

ഇന്ത്യയിലാകെ 35,000 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 17 താപനിലയങ്ങൾ കൽക്കരി ഖനിക്കു തൊട്ടടുത്താണ്. ഇത്തരം ‘പിറ്റ് ഹെഡ്’ താപനിലയങ്ങൾക്ക് (20–30 കിലോമീറ്ററിനകം ഉള്ള ഖനികൾ) ചിലതിൽ ഒഴികെ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയില്ല. അവർതന്നെ ഖനനം ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം റെയിൽ ലൈൻ വഴിയാണ് കൽക്കരി എത്തിക്കുന്നത്. എൻടിപിസിക്ക് ഇത്തരം താപനിലയങ്ങളും സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയല്ല ഇവിടെ കൽക്കരി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നിലയങ്ങളിൽ പോലും ഖനി അടുത്തുണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ കൽക്കരി ശേഖരം കുറവാണത്രെ. ആരുടെ കുറ്റം?

പഴഞ്ചൻ ഖനന രീതികൾ

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ശേഖരങ്ങളിലൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും തീരെ പഴഞ്ചൻ രീതികളാണ് കോൾ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളില്ല. നൂതന യന്ത്രങ്ങളില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികളെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2.75 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളാണ് ബിഹാർ, യുപി, ഒഡിഷ,ബംഗാൾ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു പരിഷ്ക്കരണവും നടപ്പാക്കാ‍ൻ വഴങ്ങാത്ത മേഖല.

കൽക്കരി പുരണ്ട കൈകളുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക. ചിത്രം: AFP

റെയിൽവേ ഹാ കഷ്ടം!

ഇന്ത്യൻ റയിൽവേയുടെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ കൽക്കരി കടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനു ഗുഡ്സ് റേക്കുകളില്ല. ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ അനന്തമായി വൈകുന്നു.

സീസൺ ഖനനം

എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കൽക്കരി ഖനനം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മഴ മൂലം സാവധാനത്തിലാവാറുണ്ട്. ഇതേ കാലത്തു തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്. കാർഷികാവശ്യത്തിനു വൈദ്യുതി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മാസങ്ങളിലാണ്. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞുള്ള കാലം. എങ്കിലും 15–30 ദിവസത്തെ വൈദ്യുതോൽപ്പാദനത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് എങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെന്ററി ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്കിലേക്കു മാറി. ചുരുക്കത്തിൽ കൽക്കരി സ്റ്റോക്കില്ല.

‌കൽക്കരി ഉത്പാദനം

ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഉത്പാദനം 73 കോടി ടണ്ണാണ്.(2019–20) എന്നാൽ 20–21ൽ അത് 71.6 കോടി ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ വൈദ്യുതോൽപ്പാദനവും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ കൽക്കരി ഉത്പാദനം വെറും 31.5 കോടി ടണ്ണായിരുന്നു. അത് കോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല.

താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ ഡിമാൻഡിലെ വർധന കണക്കാക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാട്ടി. സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബറിൽ ഉപഭോഗം കൂടി. അവരുടെ ഉപഭോഗ പ്രവചനം നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കോവിഡ് പെട്ടെന്നു മാറുമെന്നും ഉപഭോഗം വർധിക്കുമെന്നും അവർ കണ്ടില്ല.അതനുസരിച്ചു കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തില്ല.



2019ലെ ആവശ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരവും ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരവും വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യം 15% വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് കൽക്കരിയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻവെന്ററി മാറ്റി പഴയ രീതിയിലേക്കെത്താൻ മാസങ്ങളെടുക്കും. ഖനനം തന്നെ നൂതനമാക്കി കൽക്കരി ഉത്പാദനം കൂട്ടുകയാണ് മറ്റൊരു മാർഗം. അതിനു സമയമെടുക്കുമെന്നു മാത്രം.



English Summary: Why there is Coal Shortage in India; An Analysis