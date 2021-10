കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സൈന്യം രംഗത്ത്; കൊക്കയാറിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഹെലികോപ്ടർ

കോട്ടയം∙ 33 അംഗ കരസേനാസംഘം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. മേജർ അബിൻ പോളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫിസർ, 2 ജെസിഒമാർ, 30 സൈനികരുമടങ്ങിയ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. എംഐ–17, സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ സജ്ജമാക്കി വ്യോമസേനയും രംഗത്തുണ്ട്.

ആരക്കോണത്തുനിന്ന് അഞ്ച് എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘങ്ങള്‍ കൂടി കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഉരുൾപ്പൊട്ടിയ ഇടുക്കി കൊക്കയാറിൽ രാത്രിയായതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു. അഞ്ച് കുട്ടികളടക്കം എട്ടു പേരേയാണ് ഇവിടെ കാണാതായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് ഹെലികോപ്ടറുകൾ എത്തും.

വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലടക്കം രാത്രി കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചില്‍ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച റെഡ് അലര്‍ട്ട് ഇല്ലെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ.രാജൻ പറഞ്ഞു.

