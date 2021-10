അധ്യക്ഷനായി തിരിച്ചുവരണമെന്ന് നേതാക്കൾ; ‘പരിഗണിക്കാം’ എന്ന് രാഹുൽ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിഗണിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ചത്തെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നെന്നു നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. അധ്യക്ഷപദവി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ‘പരിഗണിക്കാം’ എന്ന മറുപടിയാണ് രാഹുൽ നൽകിയതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ.ആന്റണി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് രാഹുലിന്റെ മനംമാറ്റമെന്നാണ് വിവരം. അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ പൂർണതോതിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു. അധ്യക്ഷപദവിയിലേക്കുള്ള രാഹുലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉൾപ്പെടെ അപ്പോഴായിരിക്കും.

2017ൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണ് രാജിവച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സോണിയ ഗാന്ധിയെ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരണമെന്ന് പലതവണ ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് അനുകൂല പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നത്.

അതേസമയം, താൻ പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സമയ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ പറ‍ഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിനു മുഴുവൻ സമയ പ്രസിഡന്റില്ലെന്ന് ആരോപണമുന്നയിച്ച ജി23 നേതാക്കളെ ഉന്നമിട്ടായിരുന്നു സോണിയയുടെ പരാമർശം.

മനസ്സു തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതിനെ എപ്പോഴും അനുകൂലിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണു താൻ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതു നേരിട്ടാവാം. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാ‍ര്‍ട്ടിയില്‍ അച്ചടക്കവും ആത്മനിയന്ത്രണവും ആവശ്യമാണ്. നേതാക്കളുടെ സത്യസന്ധതയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നതെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi Says "Will Consider" Becoming Congress Chief Again At Meet