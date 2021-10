14 വർഷം, കേരളത്തിൽ പിടിയിലായത് 18 കടുവ; അൻപതോളം പുള്ളിപ്പുലി!

മസിനഗുഡിയിൽ നാലു പേരെ കൊന്ന നരഭോജി കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടി കൂടിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നത് സമാനമായ 18 കടുവകളുടെ ചരിത്രം. വയനാട്ടിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് നാട്ടിലിറങ്ങിയ 18 കടുവകളെ കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടയിൽ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടിയതെന്ന് വനം വകുപ്പിന്റെ വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ.അരുൺ സക്കറിയ ഓർക്കുന്നു.

മൂന്നാറിലും തേക്കടിയിലും നാൽക്കാലികളെ കടുവ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടേണ്ട സ്ഥിതി വന്നിട്ടില്ല. അൻപതോളം പുള്ളിപ്പുലികളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിടികൂടി വനത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അരുൺ സക്കറിയ പറഞ്ഞു.



∙ 18 കടുവയും പിടിയിലായത് വയനാട്ടിൽ



കേരളത്തിൽ കടുവയും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറ്റവും കടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ്. നോർത്ത് വയനാട്, സൗത്ത് വയനാട്, വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് 18 കടുവകളെ പിടി കൂടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ സഫാരി പാർക്കിലും ഒന്നു വീതം തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ മൃഗശാലകളിലും പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയെ വനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തുറന്നു വിടും. പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിത വെടിയേറ്റ് ഒരു കടുവ ചത്തു. പ്രായാധിക്യം മൂലം ശരീരം ദുർബലമായിരുന്ന മറ്റൊരു കടുവയും മയക്കുവെടിയേറ്റ് ചത്തിട്ടുണ്ട്.



2007 ലാണ് ഡോ.അരുൺ സക്കറിയ വയനാട്ടിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. കടുവയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ജില്ലയിൽ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് അരു‍ൺ സക്കറിയ പറഞ്ഞു. പുള്ളിപ്പുലികളെ പോലെ പതിവായി കാടിറങ്ങുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല കടുവകൾ. കാട്ടിനുള്ളിൽ ഇര തേടാൻ മാത്രം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് കടുവകൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത്. നാൽക്കാലികളെ എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണമാക്കാമെന്നു വരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കാട്ടിലേക്കു കയറ്റി വിട്ടാലും കടുവകൾ പിന്നെയും നാട്ടിലെത്തും.



കാട്ടിനുള്ളിൽ കടുവയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ട്. അത് നില നിർത്താനും അവന് ആരോഗ്യം വേണം. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വന്തം പ്രദേശത്തെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കടുവകൾ കാടിറങ്ങുന്നത്.



∙ 2012 ൽ വെടിയേറ്റു വീണ കടുവ



2012 ലാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ‘കടുവ ഓപ്പറേഷൻ’ വയനാട്ടിൽ നടന്നത്. തോൽപെട്ടിയിൽ നരഭോജി കടുവയെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തി മയക്കുവെടി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ, വെടിയേറ്റ കടുവ ഡോക്ടറുടെ നേരെ ചാടി. ആക്രമണം ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡ് മറ്റൊരു തോക്ക് കൊണ്ട് കടുവയെ വെടിവച്ചത്. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതു ചത്തു.



1995 ൽ മാനന്തവാടിയിൽ സമാനമായ ഒരു ആക്രമണത്തിനിടെ കടുവയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലേണ്ടി വന്നതായി വനം വകുപ്പ് മുൻ വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ.ഇ.കെ.ഈശ്വർ ഓർക്കുന്നു. ‘‘മനുഷ്യനെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്ന കടുവയായിരുന്നു അത്. മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനുള്ള വലിയ പരിയ സമ്പത്തൊന്നും അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രദേശത്ത് അടിക്കാടും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. കടുവയെ കണ്ടെങ്കിലും അത് കാട്ടിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് ആക്രമിക്കാൻ വന്നത്. ചാർജ് ചെയ്തു വന്ന കടുവയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു– ’’ ഡോ.ഈശ്വർ പറഞ്ഞു.



∙ ലയൺ ഇല്ലാത്ത ‘ലയൺ സഫാരി പാർക്ക്’



വയനാട്ടിൽ നിന്നു പിടി കൂടിയ രണ്ട് കടുവകൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ സഫാരി പാർക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ‘ലയൺ സഫാരി പാർക്ക്’ എന്നാണ് നെയ്യാർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഹം പോലുമില്ല. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടു വന്ന രണ്ടു സിംഹങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ പാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവ മൂന്നു മാസം മുമ്പ് ചത്തു.



സഫാരി പാർക്കിലെ കൂട്ടിലാണ് കടുവകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരം കയറാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവിടെ തുറന്നു വിടാൻ സാധിക്കില്ല. മരത്തിൽ കയറി പുറത്തു കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുകൾഭാഗത്തും അടച്ചുറപ്പുള്ള, കൂടുതൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള കൂട് നിർമിക്കണമെന്ന് ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ വനംവകുപ്പ് ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടില്ല.



ലോകത്താകമാനമുള്ള കടുവകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 70% ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത്. അമ്പതോളം കടുവാ സങ്കേതങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. കടുവയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 2014 മുതൽ 2020 വരെ 256 പേരാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 31 പേർ. വനത്തിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതും കടുവകൾ കൂടുതലായി നാട്ടിലിറങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



