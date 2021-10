കനത്ത മഴ: കടലില്‍ കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചു

മലപ്പുറം∙ പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍നിന്ന് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചത്. പൊന്നാനി മുക്കാടി സ്വദേശികളായ ബിരാൻകുട്ടി, ഇബ്രാഹിം, മുഹമ്മദാലി എന്നിവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ചാവക്കാട് മന്ദലാംകുന്ന് തീരത്തുനിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ ഉൾക്കടലിൽ വച്ച് തോണി മറിഞ്ഞ് കാണാതായത്.



ഇവരോടപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹംസക്കുട്ടിയെ അന്നുതന്നെ ഉൾക്കടലിൽനിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാണാതായവർക്കായി നാവികസേന, ഫിഷറീസ്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. കനത്ത മഴയും കടൽ ശക്തമായതിനാലും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരച്ചിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു. കടല്‍ ശാന്തമായാല്‍ തിരച്ചില്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Search called off for missing fishermen in Ponnani Harbor