ഈ മഴയ്ക്ക് ഇതെന്തുപറ്റി?, ചിലപ്പോൾ കനത്തും ചിലപ്പോൾ കാലം തെറ്റിയും?

കോട്ടയം ∙ ഈ മഴയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി ? മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറിയോ. അതോ മഴ തനിസ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുകയാണോ ? കാലംതെറ്റിയും കണക്കുതെറ്റിച്ചും മഴ പെയ്യുന്നു. മഴക്കാലം മാറുന്നു, മഴക്കാറും മാറുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കൂടുമ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുന്നു. പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ മാത്രമല്ല മഴത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പത്തിലും മാറ്റം വരുന്നു. ശരിയാണ് മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിൽ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സാരമായ മാറ്റം കണ്ടെത്തി.

∙ മഴ പോകുന്നു, അങ്ങു വടക്കോട്ട്

കാലങ്ങളായി തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ചു മഴ കൂടുതൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി ഇതു മാറി. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശരാശരി ദിവസം 1.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ .33 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 10 വർഷത്തെ കണക്കിൽ നിന്നാണ് ശരാശരി കണക്ക് എടുക്കുന്നത്.

∙ മഴത്തുള്ളിക്കു തൂക്കം വച്ചു, വലിപ്പവും

മഴത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വന്നു. കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മഴ മാറി. അതിതീവ്ര മഴകളുടെ എണ്ണം കൂടി. മഴത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പം കൂടിയത് മണ്ണൊലിപ്പ് പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നു.

∙ മിന്നലാക്രമണം നടത്തും മഴ

ഇനി മിന്നൽ മഴയുടെ കാലം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യും. അതും ശക്തിമായി. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും നാശവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിൽ കാലവർഷത്തിന് ഒരു താളമുണ്ട്. ജൂണിൽ മെല്ലെ തുടങ്ങിയ ശക്തിയാർജിക്കുന്നു. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പൂർണ ശക്തിയിൽ എത്തും. നല്ല മഴയും. സെപ്റ്റംബറോട് പിൻവാങ്ങും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ തുലാവർഷം വരും. കേരളം മുഴുവനും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് മഴ പെയ്തിരുന്നത്. ഈ രീതി മാറുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു. സമയവും മാറുന്നു.

∙ മിന്നൽപിണറിലും മാറ്റം

മഴയ്ക്ക് പുറമേ ഇടി മിന്നലിനും മാറ്റം. കാലവർഷത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ പതിവില്ല. സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങി മാർച്ചു വരെയാണ് മിന്നലാക്രമണം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മിന്നൽ തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് ഏഴു മണിയോടെ നിലയ്ക്കും. ആ രീതി മാറി. കാലവർഷത്തിൽ ജൂണിലും ഇടിവെട്ടുന്നു. രാത്രി വൈകിയും ഇടിമിന്നൽ പതിവായി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇടിമിന്നലിനു കാരണം. ഇതിൽ മാറ്റം വന്നു. അതോടെ ഇടിയുടെയും സ്വഭാവം മാറി.

തൃശൂർ ഇക്കണ്ട വാരിയർ റോഡിൽ മഴ പെയ്തു നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരി. ഫയൽ ചിത്രം : റസൽ ഷാഹുൽ ∙ മനോരമ

∙ കാരണം ആഗോള താപനം

മഴയുടെ മാറ്റത്തിനു കാരണം ആഗോള താപനമാണെന്നു ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഡോ. ആർ. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ആഗോളതാപനം മൂലം ചൂടു കൂടി. ഏകദേശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു മൂലം മേഘങ്ങളുടെ ജലസംഭരണ ശേഷി 67 ശതമാനം വരെ കൂടാം. അതാണ് പെട്ടെന്നു കനത്ത മഴയ്ക്കു കാരണം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ പോലെ മേഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നില്ല.

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മേഘം കേന്ദ്രീകരിക്കും. അവിടെ മഴ ശക്തമാകും, വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ഐഐടിഎം പുണെയും ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പുണെ ഐഐടിഎം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. ഹംസ വാരിക്കോടൻ, ഖരഗ്പൂർ ഐടി പ്രഫസർ ഡോ. ജയ നാരായണൻ, ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഡോ. ആർ. വിഷ്ണു, ഗവേഷക പി.എച്ച്. ഹൃദ്യ എന്നിവർ നടത്തിയ രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണമായ ക്ലൈമറ്റ് ഡൈനാമിക്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

