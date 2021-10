ഒഴിവായത് വൻദുരന്തം; ബെംഗളൂരുവില്‍ കെട്ടിടം വീഴും മുൻപ് 32 കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപെടുത്തി

ബെംഗളൂരു∙ ബെംഗളൂരുവിൽ പൊലീസുകാര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ഏഴ് നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ വിള്ളലും കെട്ടിടത്തിന് ചെരിവും കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് 32 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. കെട്ടിടം ചെരിഞ്ഞു നിലംപതിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു രക്ഷപെടുത്തൽ. നഗരത്തിലെ പാർപ്പിട മേഖലയായ ബിന്നി മിൽസിലെ ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത്. കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഭവം. ആളപായമില്ല. കൃത്യസമയത്ത് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാല്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

കെട്ടിടം ചെരിയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അന്തേവാസികൾ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ നഗർഭാവി മേഖലയിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലേക്ക് മാറ്റി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് നഗരത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം. സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടി അളവിലുള്ള മഴയാണ് ഈ മാസം നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടെ നഗരത്തിലെ 300 വീടുകൾ സുരക്ഷിതമായി പൊളിച്ചുമാറ്റാനാണ് ബെംഗളൂരു മുൻസിപ്പൽ കമ്മിഷൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്. പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വീടുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന തെളിവ് വീട്ടുടകൾ നൽകാത്ത പക്ഷം നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന് ബെംഗളൂരു നഗരസഭാ കമ്മിഷണർ ഗൗരവ് ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 27ന് നഗരത്തിലെ വിൽസൺ ഗാർഡനിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 50 മെട്രോ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപെട്ടത്.



English Summary: Building In Bengaluru Police Quarters Tilts Once Again, 32 Families Evacuated