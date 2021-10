കൊല്ലം∙ കൊല്ലം – ചെങ്കോട്ട റെയിൽ പാതയിൽ 12ന് രാത്രിയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുമായിരുന്ന വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് പാലരുവി എക്സ്പ്രസിനെ രക്ഷിച്ചത് രണ്ടു പേരടങ്ങുന്ന പട്രോളിങ് സംഘം. ആ കഥ ഇങ്ങനെ....

കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. ഒറ്റക്കല്ല് സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാക്ക്മാൻ എസ്.ഹരിയോടൊപ്പം പട്രോളിങ്ങിനു പുറപ്പെടുമ്പോഴും മഴയുണ്ടായിരുന്നതായി മിക്കി തോമസ് ഓർക്കുന്നു. തെന്മല സ്റ്റേഷനിലെ ട്രോളിമാനാണ് മിക്കി. ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഉറുകുന്ന് സൂപ്പർ ബ്രിജ് വരെയും തിരിച്ചുമാണ് പട്രോളിങ് നടത്തേണ്ടത്.



രാത്രി പത്ത് മണിയായിക്കാണും. ഇതേസമയത്തു തന്നെ ഇടമൺ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടംഗ പട്രോളിങ് സംഘവും പരിശോധനയ്ക്കായി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. നാല് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം രണ്ടു സംഘങ്ങളും ട്രാക്കിലൂടെ പരിശോധന നടത്തണം.

ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഇരുസംഘങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടി, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇടണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധന സംഘം രണ്ടാംഘട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അൽപം വിശ്രമിച്ച ശേഷം മിക്കിയും ഹരിയും ഉറുകുന്ന് സൂപ്പർ ബ്രിജിൽ നിന്ന് രണ്ടാംഘട്ട പരിശോധന തുടങ്ങി. അൽപനേരം നടന്ന്, ഇടമൺ ഐഷാപാലത്തിന് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇരുട്ടത്തു ട്രാക്കിൽ എന്തോ കിടക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി. നടത്തത്തിനു വേഗം കൂട്ടി. അടുത്തെത്തുന്നതോടെ കാര്യം വ്യക്തമായി. ട്രാക്കിലേക്ക് കുന്നിടിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു. കല്ലും മണ്ണും മൂടിയ ട്രാക്കിൽ നിന്നു കൊണ്ടു വാച്ചിലേക്കു നോക്കി– സമയം 12.45.



നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി

പാലക്കാടു നിന്നു തിരുനെൽവേലിക്കു വരുന്ന പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് എത്തേണ്ട സമയമാകുന്നു. ഇടമണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പട്രോളിങ് സംഘത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. റേഞ്ച് കുറവായിരുന്നു. പലതവണ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കിട്ടി. സംഭവം വിവരിച്ചു. ട്രെയിൻ അടിയന്തിരമായി തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.പക്ഷെ അവരുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി. ഇടമണ്ണിൽ നിന്നു വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മണ്ണിടിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർഥം.

മണ്ണിടിഞ്ഞ ട്രാക്ക്.

പിന്നെയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, കയ്യിലുള്ള സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൽ ചുവപ്പ് വെട്ടം തെളിച്ച് മിക്കിയും ഹരിയും ട്രാക്കിലൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കിലോ മീറ്ററോളം ഓടിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുന്നത് കാണാനായി. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വിളക്ക് ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ഭാഗ്യം, ട്രെയിൻ നിർത്തി. വിവരം ലോക്കോ പൈലറ്റിനെ ധരിപ്പിച്ചു. ലോക്കോ പൈലറ്റ് മധുര കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ട്രെയിൻ തിരികെ ഇടമൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പിന്നോട്ടെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും സമീപ സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.



5000 രൂപ പാരിതോഷികം

ഡിവിഷനൽ എൻജിനീയർ വില്ല്യം ജോയ്, സെക്‌ഷൻ എൻജിനീയർ കെ. ജി. വത്സലൻ, അഡിഷനൽ ഡിവിഷനൽ എൻജിനീയർ മുത്തുകുമാർ, സെക്‌ഷൻ എൻജിനീയർ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. ട്രാക്കിൽ കൂടിക്കിടന്ന മണ്ണും പാറയും കണ്ട അവർ അമ്പരന്നു പോയി. ട്രാക്കിലുള്ള പാറയിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കുന്നുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഭാഗം ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നു.

രാത്രി 2ന് തന്നെ പാറയും മണ്ണും നീക്കുന്ന ജോലി ആരംഭിച്ചു. വനത്തിൽക്കൂടിയും ട്രാക്കിൽക്കൂടിയുമെല്ലാം മണ്ണുമാന്തി എത്തിച്ചാണ് പണി നടത്തിയത്. രാവിലെ 7ന് തടസ്സം മാറ്റി 7.30ന് തിരുനെൽവേലി ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോയതോടെ മിക്കിയും ഹരിയും വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി, സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ. തൊട്ടുപിന്നാലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനൽ മാനേജർ ഇരുവർക്കും 5000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ജോലി

വനത്തിനു നടുവിലൂടെയുള്ള റെയിൽപാതയിലെ പട്രോളിങ് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. രാത്രി പട്രോളിങ്ങിനിടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ ട്രാക്കിൽ കാണുന്നതു പതിവാണ്. പുലിയുൾപ്പെടെയുള്ള വന്യ മൃഗങ്ങളുള്ള കാടാണ്. പട്രോളിങ് സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളതാകട്ടെ 5 അടി നീളമുള്ള കുറുവടിയും ലൈറ്റും കുറച്ചു പടക്കവും. ട്രാക്കിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള ‘ആധുനിക’ സംവിധാനങ്ങളാണിവ.

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഭാഗം ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നു.

അപകടം കണ്ടാൽ കയ്യിലുള്ള പടക്കം അപകടം നടന്നതിന് 10 മീറ്ററിലും 600 മീറ്ററിലും 1200 മീറ്ററിലും ഇരു ഭാഗത്തേക്കും പാളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണു ചട്ടം. പടക്കത്തിൽ ട്രെയിൻ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട് ട്രെയിൻ നിർത്തണം. എന്നാൽ ഇത്രയും ദൂരം ഇരുഭാഗത്തേക്കും ഓടിയെത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. അപകടം കണ്ടാൽ വിളിക്കാൻ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഗാട്ട് സെക്‌ഷൻ ആയതിനാൽ കിഴക്കൻമേഖലയിൽ ട്രാക്കിൽ ഒരു ഫോണിനും റേഞ്ചില്ല. സേഫ്റ്റി ഷൂസും റെയിൻ കോട്ടും പോലുമില്ല.



