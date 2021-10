കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി കേന്ദ്രം; ദുഃഖകരമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. അതിതീവ്ര മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ആൾനാശവും സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത ആഘാതമാണുണ്ടാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ജീവനുകൾ നഷ്ടമായത് ദുഃഖകരമാണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കനത്ത മഴയുടെയും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി സംസാരിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവരെയും ദുരിതബാധിതരെയും സഹായിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്തുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നു.’– പ്രധാനമന്ത്രി മലയാളത്തിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘കനത്ത മഴയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകും. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എൻഡിആർഎഫ് ടീമുകളെ ഇതിനകം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നു.’– അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നിലവിൽ എൻഡിആർഎഫിന്റെ 11 സംഘത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുരിതബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക നഷ്ടപരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാലു ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ.രാജൻ അറിയിച്ചു. കാലതാമസം കൂടാതെ തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Rain Havoc: PM Modi speaks to CM Pinarayi Vijayan; Amit Shah assures all possible assistance