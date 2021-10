ന്യൂനമർദങ്ങള്‍ ദുർബലമായി തുടങ്ങി; കാലവർഷം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പിൻവാങ്ങും

പാലക്കാട്∙ പല തലത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരേസമയം രൂപപ്പെട്ട മർദങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കിയ സങ്കീർണ സാഹചര്യത്തിന്റെ തീവ്രത അയഞ്ഞു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേയും അറബിക്കടലിലേയും ന്യൂനമർദങ്ങളും ദുർബലമായി തുടങ്ങി. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കാലവർഷം കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുമെന്നാണ് നിഗമനം. കാർമേഘപടലങ്ങൾ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പേ‍ാഴും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീവ്രമഴകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റു ഏജൻസികളുടെയും ഇതുവരെയുള്ള നിരീക്ഷണം.

തൃശൂർ മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെയുളള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർമേഘം വ്യാപകമായുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതായി സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധൻ രാജീവൻ എരിക്കുളം പറഞ്ഞു. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മേഘപടലം താരതമ്യേന കുറവാണ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയേ‍ാടെ കാറ്റ് വടക്കൻ ദിശയിലേക്കു നീങ്ങിയെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം പെ‍ാങ്ങിയതല്ലാതെ മഴയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെ‍ാന്നുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ വരും ദിവസം മേഖലയിലെ പലയിടത്തുമായി നല്ലതേ‍ാതിൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

കടലിനു മുകളിൽ താഴേതലത്തിൽ കട്ടിയുളള കാർമേഘങ്ങൾ വൻതേ‍ാതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുളള അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൂടി പെ‍ാതുവേ ഏറിയും കുറഞ്ഞും സംസ്ഥാനത്തു വ്യാപകമായി മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണു നിഗമനം. അതിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാറ്റ് വിശാനുള്ള സാധ്യതയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൻതേ‍ാതിൽ തിരമാലകൾ ഉയരും. കാലവർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേസമയത്തുണ്ടായ ന്യൂനമർദങ്ങൾ അതിന്റെ ശക്തി വർധിക്കുകയായിരുന്നു.

സാധാരണ രീതിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുകയെങ്കിലും ഇത്തവണ അതുണ്ടായില്ല. പകരം വിവിധ ചുഴലികൾ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാക്കിയതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ച് മഴപ്പാത്തി കൂടുതൽ സജീവമായി. നിഗമനങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറമായി മഴയുടെ ശക്തി. തീവ്ര, അതിതീവ്ര മഴയുടെ സാധ്യതകൾ നിഗമനങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഐഎംഎഡി നിരന്തരം ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.

ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ 20ഓടെ കാലവർഷകാറ്റ് പിൻവാങ്ങും. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപക മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്. അതപ മലയേ‍ാര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തവും തീവ്രവുമായ മഴ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇനി രണ്ടു സെന്റീമീറ്റർ മഴ കിട്ടിയാൽ തന്നെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാകും.

കണക്കനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തു പെയ്ത മഴ തുലാവർഷത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് പോകുകയെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായി കാലവർഷം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പിൻവാങ്ങൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചപ്പേ‍ാഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സീസണിൽ സാധാരണ കിട്ടേണ്ടതിനെക്കാൾ 102 ശതമാനം അധികമഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾ പെ‍ാതുവേ ശാന്തമായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 25നു ശേഷം തുലാവർഷത്തിന്റെ പ്രവചനം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം താമസിയാതെ കരതെ‍ാടുമെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഔദ്യേ‍ാഗിക അറിയിപ്പുകൾ പിന്തുടരണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജാഗ്രതാ നിർദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ ദിവസം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും തെ‍ാട്ടടുത്ത ദിവസവും അതിനുളള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റത്തിന് അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏതു ചെറിയ ഘടകങ്ങളും സ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



