ആശങ്ക വേണ്ട, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്: മന്ത്രി കെ.രാജൻ

കോട്ടയം ∙ സംസ്ഥാനത്തു പരക്കെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയില്ലെന്നു റവന്യു മന്ത്രി കെ.രാജന്‍. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കക്കി ഡാം ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഉച്ചയോടു കൂടി മാത്രമെ തുറക്കൂ. കാണാതായ 13 പേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. ആര്‍മി, എൻഡിആർഎഫ് തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട, മിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കും.



മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കലിലുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലിൽ വെട്ടിക്കാനത്ത് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഓലിക്കല്‍ ഷാലറ്റ് (29) ആണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ കൂട്ടിക്കലില്‍ മരണം നാലായി, തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. ഇടുക്കി കൊക്കയാറിലും തിരച്ചില്‍ നടക്കുകയാണ്. 9 പേര്‍ കൂട്ടിക്കലിലും കൊക്കയാറില്‍ 5 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8 പേരെയുമാണു കാണാതായത്. കൊക്കയാറില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ എത്തും.



