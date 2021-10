‘2 പേർ ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടു’; പുല്ലുപാറയിൽ രക്ഷകരായി കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ

കോട്ടയം∙ പുല്ലുപാറയിലെ ഉരുള്‍പൊട്ടലിലെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ജീവനക്കാരാണ് പുല്ലുപാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് പുല്ലുപാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയത്.

‘രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് എരുമേലിക്ക് വരുന്നതിനിടെ പുല്ലുപാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടെ അടുത്ത ഉരുൾ പൊട്ടി. തുടർന്ന് പുറകിൽ കിടന്ന വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി ബസ് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്നതിനിടെ അവിടെയും ഉരുൾപൊട്ടി. വെള്ളം ഒഴുകി ബസ്സിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ ഒരു കുട്ടിയും മറ്റൊരാളും ഒഴുകിവരുന്നത് കണ്ടക്ടർ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അവരെ ചാടിപ്പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി.



അതിനു ശേഷം കാറിനടിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാൽ ഉടക്കി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. കാർ പൊക്കി അവരെ എഴുന്നൽപ്പിച്ച് അവരെയും ബസ്സിൽ കയറ്റി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നൂറോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം രണ്ടു മണിവരെ സുരക്ഷിതമായ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി. പിന്നീട് ഇവരെ കാൽനടയായി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.’– കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ കെ.ടി.തോമസ് പറഞ്ഞു.



മഴയും ഉരുൾപ്പൊട്ടലും കനത്തനാശം വിതച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻമേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇന്നും തുടരും. കരസേനയും, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ദുരന്തമേഖലകളിലെ രക്ഷാദൗത്യം. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 12 പേരെ കാണാതായ കൂട്ടിക്കൽ പ്ലാപ്പള്ളിയിലായിരിക്കും ആദ്യം സേനയെത്തുക. മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേഖലയിൽ രാത്രിയോടെയാണ് പൊലീസ് സംഘം കാൽനടയായി എത്തി.



