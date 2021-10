രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു; 8 മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 13,596 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ8 മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിദിന കേസാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ 166 മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 4,52,290.

19,788 പേർ കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,34,39,331 ആയി. 98.12% രോഗമുക്തി നിരക്ക്. നിലവിൽ 1,89,694 പേരാണ് രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 137 ശതമാനമാണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.



English Summary : 13,596 Fresh Covid Cases In India, Lowest Daily Rise In Nearly 8 Months