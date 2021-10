സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങാനും കല്യാണത്തിനു പോകാനും; പിഴ 15.63 ലക്ഷം, അടച്ചത് 51890

തിരുവനന്തപുരം∙ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാനും ചന്തയിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കു മീൻ വാങ്ങാനും ബന്ധുക്കളുടെ കല്യാണത്തിനു പോകാനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതു 17 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇവരെയെല്ലാം കണ്ടെത്തി ധനകാര്യ വകുപ്പ് പിഴയിട്ടെങ്കിലും അടച്ചത് വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം. 15.63 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടപ്പോൾ 51890 രൂപ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അടച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള 15 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ധനകാര്യവകുപ്പ് ഊർജിത ശ്രമം തുടങ്ങി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകളാണു വാഹന ദുരപയോഗത്തിൽ മുൻപിൽ. ആഭ്യന്തരം, ജയിൽ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വകുപ്പുകളാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. യൂണിഫോം സർവീസിലുള്ളവരാണു കൂടുതലായി വാഹന ദുരുപയോഗം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊലീസ് വാഹനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം പലവട്ടം വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ യാത്രയ്ക്കും വീട്ടിലെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പൊലീസ് വാഹനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതു കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളും ഒട്ടേറെ. പല സിനിമകളിലും ഇക്കാര്യം തമാശയ്ക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ‘തമാശ’ നടക്കുന്നതു പൊലീസിൽ മാത്രമല്ലെന്നാണു ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

റവന്യൂ, തദ്ദേശം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, സർവേ, ആരോഗ്യം, വനം, കൃഷി, സഹകരണം, ജലസേചനം, ജലവിഭവം, പട്ടികജാതി വികസനം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ്, വ്യവസായം എന്നിവയും പട്ടികയിലുണ്ട്. 2016–17 മുതൽ 2020–21 വരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണു ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്തിയത്.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു പലവട്ടം ധനകാര്യ വകുപ്പ് മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടതോടെ 2008 ഓഗസ്റ്റിൽ ധനകാര്യ പരിശോധനാവിഭാഗം ഇതിനായി പ്രത്യേക സർക്കുലർ ഇറക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓഫിസിലെത്തിക്കുന്നതിനോ, തിരിച്ചു താമസസ്ഥലത്തു വിടാനോ സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു സർക്കുലർ നിർദേശിക്കുന്നു.

വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാ‍ർ, പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ തലവൻമാർ, മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക യാത്രയ്ക്കു മാത്രമേ സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഷോപ്പിങ് ആവശ്യത്തിനോ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ആരാധനാലയം, ചന്ത, ബസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവി‌ടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യാത്ര, കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാനുള്ള യാത്ര എന്നിവയും പാടില്ല.

എന്നാൽ നിശ്ചിത തുക ഒടുക്കി സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കു സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാ‍ർ, പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ തലവൻമാർ, മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്കിൽ യാത്രാവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. യാത്ര അവസാനിച്ചാൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നാണു നിർദേശം.

സർക്കുലറിനു വിരുദ്ധമായി വാഹനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം വീണ്ടും അഞ്ചുവർഷത്തെ ലോഗ് ബുക്കും മറ്റു രേഖകളും പരിശോധിച്ചത്. ഏതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു വാഹനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്ന പട്ടിക സഹിതമാണ്, പിഴയീടാക്കാൻ അതതു വകുപ്പുകൾക്കു നിർദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ വകുപ്പുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചതോടെയാണു പിഴയീടാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത്.

English Summary: Deparment vehicles for personal use: Kerala govt receives several complaints