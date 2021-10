എന്നും ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മനസ്സില്‍ ഭീതി ഉരുള്‍പൊട്ടുന്ന കാലമാണ് മഴക്കാലം. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പത്തില്‍ ആടിയുലഞ്ഞുവന്നു നിലംതൊടുന്ന യൂക്കാലി മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ സ്‌കൂളിലേക്ക് നടന്നുപോകുന്ന കാലമായാലും, മഴയും മഞ്ഞും മണ്ണിടിച്ചിലും പതിയിരുന്നു പേടിപ്പിക്കുന്ന മലയോരവഴിയിലൂടെ വണ്ടിയോടിച്ചുപോകുന്ന കാലമായാലും, മഴയുടെ വന്യസൗന്ദര്യത്തിനപ്പുറം കമ്പിളി ജാക്കറ്റിനുള്ളിലൂടെ അരിച്ചുകയറുന്നൊരു ഭീതിയുടെ തണുപ്പ് മലയോരത്തെ മഴയ്ക്കുണ്ട്. പണ്ട്, കാലവര്‍ഷക്കാലമായിരുന്നു പേടിപ്പെരുമഴയില്‍ മുക്കിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്ന് പ്രളയകാലത്തിന്റെ ഓഗസ്റ്റും കടന്ന് ദുരന്തമഴയുടെ ഒക്ടോബറിലേക്ക് മഴപ്പേടിയുടെ വിരലുകള്‍ നീണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് മഴച്ചിത്രങ്ങള്‍

മിക്ക മഴക്കാലങ്ങളും കൊട്ടിക്കയറി കലാശിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളിലും മണ്ണുപുതച്ച മൃതശരീരങ്ങളുടെ കണ്ണീര്‍ ചിത്രങ്ങളോടെയാണ്. ഓര്‍മകളിലെ ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് പത്രത്താളുകളിലും മഴക്കെടുതിയുടെ മലയോര സ്മരണ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുമടക്കം മലയോരത്തുനിന്നു കടപുഴകിപ്പോയ കുടുംബങ്ങളുടെ നിരത്തിവച്ച ചിത്രങ്ങളിലാണ്. അമ്പൂരിയും വെണ്ണിയാനിയും അന്തോണിയാര്‍ കോളനിയും പെട്ടിമുടിയും കടന്ന് കൂട്ടിക്കലും കൊക്കയാറും വരെ മഴയും മണ്ണും മരണവും കൂടിക്കലര്‍ന്ന ഓര്‍മയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തലുകള്‍.

ആരെയും വകവയ്ക്കാതെ, മതിവരാതെ പെയ്തുപെയ്ത് ഒടുവില്‍ മണ്ണില്‍ മരണം ചാലിച്ച് പിന്‍വാങ്ങുന്ന മഴയുടെ ദുര്‍മന്ത്രവാദം. മൊബൈല്‍ ഫോണും ടെലിവിഷനും മാത്രമല്ല ലാന്‍ഡ് ഫോണും വൈദ്യുതിയും കൂടി ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ മഴക്കാലങ്ങളില്‍ മലയോരത്തെ ഓരോ കുടുംബവും ഭീതിയുടെ ഓരോ തുരുത്തുകളായി. സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ പോലും മലഞ്ചെരിവുകളില്‍ കഴിയുന്ന സ്വന്തക്കാരെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് വേവലാതിപ്പെട്ടു.

മഴയിരമ്പമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേള്‍ക്കാനില്ലാത്ത രാത്രികള്‍ക്കൊടുവില്‍ പകല്‍ തെളിഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ കാതിലെത്തുന്നത് ദുരന്ത വാര്‍ത്തകളായിരിക്കരുതേയെന്ന് മനംനൊന്തു പ്രാര്‍ഥിച്ചു. എന്നിട്ടും ഓരോ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും പിഴുതെറിയുന്ന മരങ്ങള്‍ക്കും വിളകള്‍ക്കുമൊപ്പം ഉറ്റവരുടെ വീടും വിലാപവും അലിഞ്ഞുപോകുന്നത് നിസ്സഹായരായി നോക്കിനില്‍ക്കേണ്ടിവന്നു പലര്‍ക്കും.

ഇക്കുറി മൂന്നാറിലെയും കുട്ടിക്കാനത്തെയുമൊക്കെ മഴയില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ സഞ്ചാരികളില്‍ ചിലര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകളില്‍ മലയോരത്തെ മഴയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, മലയോരത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മഴയുടെ ഈ മുഖം പുതുമയല്ല. ജീവിതവുമായുള്ള മല്‍പിടിത്തത്തിനിടയില്‍ മലഞ്ചെരിവിലെ ഇത്തിരി മണ്ണില്‍ അതിജീവനത്തിനായി അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് മഴയുടെ മുഖം മാറുന്നതുകണ്ട് അത്രവേഗം പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു പോകാനുമാവില്ല. ഉരുള്‍പൊട്ടി ശൂന്യമായ മലഞ്ചെരിവില്‍ വീണ്ടും പച്ചകള്‍ മുളപൊട്ടി പടര്‍ന്നുകയറുന്നതുപോലെ ഓരോ മഴദുരന്തങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം ആ മണ്ണില്‍ത്തന്നെ അവര്‍ ജീവിതം പടര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

കാറ്റ് കവര്‍ന്നെടുത്ത പുള്ളിക്കുടകള്‍

പണ്ട്, മഴ കനത്തുപെയ്താല്‍, കാറ്റ് കലിയോടെ വീശിയാല്‍, തോട്ടിലെ തടിപ്പാലത്തില്‍ വെള്ളം വന്നു മുട്ടാറായാല്‍, സര്‍ക്കാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും മലയോരത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത അവധിയിലാകും. ഫോണും ടിവിയുമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവധിയുണ്ടോയെന്നറിയണമെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ സ്‌കൂളില്‍ ചെല്ലേണ്ടിവരും.

ചിത്രം: മനോരമ

കുന്നുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ കാറ്റ് കയറിവന്ന് കരുത്തറിയിക്കുന്ന വളവുകളില്‍ എത്രയെത്ര പുള്ളിക്കുടകള്‍ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, പെരുമഴയില്‍ ചെളിനിറഞ്ഞ വഴിയിലെ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും താണ്ടി തെന്നിവീണും എഴുന്നേറ്റും കാറ്റില്‍ ആടിയുലയുന്ന കൂറ്റന്‍ മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ എല്‍പി സ്‌കൂളിലേക്ക് നടന്നുപോകേണ്ടി വന്നിരുന്ന സാഹസികരായ കുട്ടികളെ കുടമാത്രം കവര്‍ന്ന് വെറുതെ വിട്ടിരുന്ന കാറ്റിനോട് എത്ര നന്ദിപറഞ്ഞാലും ഇപ്പോള്‍ മതിയാവില്ല.

പ്രളയകാലത്തെ പകല്‍

2018ലെ മഹാപ്രളയം തുടങ്ങിയ ഓഗസ്റ്റ് 16ന് പുലര്‍ച്ചെ പത്തനംതിട്ടയില്‍നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. രാവിലെ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലെത്തിയപ്പോഴേ വഴികള്‍ മുങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയതറിഞ്ഞു. വെളുക്കും മുന്‍പേ റാന്നി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കിട്ടിയ വണ്ടിക്ക് ചങ്ങനാശേരി പിടിച്ചു. ബസ് കടന്നുപോയതിനു പിന്നാലെ കോഴഞ്ചേരി പാലവും മുങ്ങി. മുണ്ടക്കയം എത്തിയപ്പോള്‍ മലയോരത്തേക്കുള്ള വഴിയടഞ്ഞു. ബസുകള്‍ അവിടെ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തി.

അപ്പോഴും ബസ് ഓടുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ട് പരീക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെത്തിയപ്പോള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം പാലായ്ക്ക് പോകാന്‍ കഴിയാത്ത ബസ് വാഗമണ്ണിനു തിരിച്ചുപോകുന്നു. അതില്‍കയറി വാഗമണ്ണെത്തി. പിന്നെ പെരുമഴയില്‍ അനന്തമായ കാത്തുനില്‍പ്. അപ്പോഴേക്കും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളം വന്ന് കട്ടപ്പന റൂട്ടിലെ ചപ്പാത്ത് പാലത്തെ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒടുവില്‍, ഉപ്പുതറ വഴി കട്ടപ്പനയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നൊരു കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് പിടിവള്ളിയായെത്തി. ബസ് ഉപ്പുതറ പാലം പിന്നിട്ട് അധികം വൈകുന്നതിനു മുന്‍പേ ആ പാലവും മുങ്ങി.

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കാർ.

അങ്ങനെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഹൈറേഞ്ചില്‍നിന്ന് പുറംനാടുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും മണ്ണിടിഞ്ഞും വെള്ളം കയറിയും അടഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. വഴികളെല്ലാം തുറക്കുംമുന്‍പേ അടുത്ത ദിവസംതന്നെ തിരിച്ചുപോകേണ്ടിയും വന്നു. ഒരുപാടു വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ കാറോടിച്ച് ഒരു ദിവസത്തോളം നീണ്ട യാത്ര... ഇക്കുറി, ശനിയാഴ്ച മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും മൂടിക്കളഞ്ഞ കുട്ടിക്കാനം-മുണ്ടക്കയം റോഡിലൂടെ തലേന്ന് വൈകിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റുമായി കടന്നുപോന്നത്.

നാട്ടില്‍നിന്നു പോരുമ്പോള്‍ വെയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ മഴ തുടങ്ങി. കനത്ത മഴയുടെ കയ്യില്‍പ്പെടും മുന്‍പേ കഷ്ടിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി. രാത്രി ഇരുണ്ടുവെളുത്തപ്പോള്‍ മുണ്ടക്കയം ദുരന്തമേഖലയായും കുട്ടിക്കാനം റൂട്ട് ദുരിതപാതയായും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1995 മുതല്‍ ബസിലും പിന്നീട് ബൈക്കിലും കാറിലുമൊക്കെയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മലയോരപാതയിലൂടെ ഇനിയും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനു മുന്‍പേ മഴയുടെ മനസ്സലിയുമെന്നും വഴികള്‍ തെളിയുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ...

ഇടിക്കുംതോറും ഇടുങ്ങുന്ന വഴി

കുട്ടിക്കാനം, പീരുമേട്, മുണ്ടക്കയം മേഖലകളില്‍ പെയ്ത കനത്ത മഴയാണ് ഇക്കുറി മുണ്ടക്കയത്തെ ദുരന്തമേഖലയാക്കിയത്. മുണ്ടക്കയം- കുട്ടിക്കാനം റോഡ് ഇന്നേവരെയില്ലാത്ത വിധം മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഭീഷണിയിലാണിപ്പോള്‍. അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും വന്‍തോതില്‍ പാറപൊട്ടിച്ച് വീതി കൂട്ടിയത്. അധികം വൈകാതെ ‘മണ്ണിടിച്ചില്‍ സൂക്ഷിക്കുക’ എന്ന ബോര്‍ഡും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മൂന്നാറിലെ ഗ്യാപ് റോഡില്‍ അശാസ്ത്രീയമായി പാറപൊട്ടിച്ചു വീതികൂട്ടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വന്‍തോതില്‍ പാറയും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഏറെക്കാലമായി റോഡ് ഏതാണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അവിടെനിന്ന് അനധികൃതമായി വന്‍തോതില്‍ പാറ പൊട്ടിച്ചുകടത്തിയതായും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

മുണ്ടക്കയം–കുട്ടിക്കാനം റോഡിലെ കാഴ്ച.

കുട്ടിക്കാനം-കട്ടപ്പന റോഡ് ചപ്പാത്ത് വരെ ഉന്നത നിലവാരത്തില്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന പണികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും റോഡിന് ആവശ്യമായ വീതിയില്‍ കൂടുതല്‍ പാറ വന്‍തോതില്‍ പൊട്ടിച്ചുമാറ്റിയതിന്റെ ഫലമായി അപകട മേഖലകള്‍ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുത്തനെ മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൂറ്റന്‍ പാറക്കെട്ടുകള്‍ക്കു മുകളില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെയും മരങ്ങളുടെയും ചെറിയ പാളി എത്ര മഴക്കാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും. റോഡ് വികസനം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന പാറപൊട്ടിക്കലിന്റെ ശാസ്ത്രീയത കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ മലയോരപാതകള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നതും കാണേണ്ടിവരും.

English Summary: Memories of Rain Havoc, Floods and Landslides from High Range