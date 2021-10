ബുധനാഴ്ച മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകും; സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയം: മന്ത്രി

പത്തനംതിട്ട∙ സംസ്ഥാനത്തെ മഴ ദുരിതബാധിതര്‍ക്കു സഹായമെത്തിക്കാൻ സജ്ജമാണെന്നു റവന്യു മന്ത്രി കെ.രാജൻ. ബുധനാഴ്ച മുതൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ദുരന്തനിവാരണസേന ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ നാവിക സേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തയാറാണ്.



കരസേനയുടെ 2 ഗ്രൂപ്പുകളും സംസ്ഥാനത്ത് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആനത്തോട് ഡാം നിയന്ത്രിത അളവിലാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. പമ്പയിൽ അരയടി വെള്ളം ഉയരാം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 200 ക്യുബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഡാമിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rain to intensify again by Wednesday: Minister K Rajan