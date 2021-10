കോട്ടയം ∙ കറുകച്ചാലിൽ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം സ്വദേശികളായ പുരുഷോത്തമൻ നായർ (64), ഡ്രൈവർ ശ്രീജിത്ത് (40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 5 പേരാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

റാന്നിയിൽ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരികെ കോട്ടയത്തേക്കു വരുമ്പോഴാണ് അപകടം. മുന്നിൽപോയ 2 കാറുകളെ മറികടന്ന് എത്തിയ കാർ തൈപ്പറമ്പിലെ വളവിൽ, കോട്ടയത്തുനിന്നും മല്ലപ്പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന സ്വകാര്യ ബസിൽ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.



