പുതിയ സൗകര്യങ്ങളുമായി വന്ദേഭാരത് 2022ൽ; കേരളത്തിനു കിട്ടുമോ?

കൊ‍‌‌ച്ചി∙ സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകളോടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടി നേരിട്ടതോടെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിനു വേഗം പകർന്നു റെയിൽവേ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ 2 ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെന്നൈ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ (ഐസിഎഫ്) തിരികെ നിയമിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ഡി.പി.ഡാഷ്, ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ എസ്.ശ്രീനിവാസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവരെയാണു ഐസിഎഫിൽ തിരികെ നിയമിച്ചത്.



ആദ്യ ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണത്തെ തുടർന്നു റെയിൽവേയ്ക്കുള്ളിലെ തമ്മിലടി മൂലം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും സ്ഥലം മാറ്റ നടപടികളും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് കേസിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു കണ്ടു നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ 2 ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നു ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാകും പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ട്രാക്കിലിറക്കുക. ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാർച്ച് 2022ൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (ഫയൽ ചിത്രം)

ആദ്യ ട്രെയിനുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഒട്ടേറെ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ പുതിയ വന്ദേഭാരതിലുണ്ടാകും. പുഷ്ബാക്ക് സംവിധാനമുള്ള സീറ്റുകൾ, ബാക്ടീരിയ രഹിത എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോച്ച് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, ഒാരോ കോച്ചിലും 4 എമർജൻസി വാതിലുകൾ, ബോഗിയുടെ അണ്ടർഫ്രെയിമിലേക്കു വെള്ളം കയറാത്ത തരത്തിലുളള ഡിസൈൻ, വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ ഉപയോഗത്തിനായി ഒാരോ കോച്ചിലും 4 എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ വീതം, ഒാരോ കോച്ചിലും 4 എമർജൻസി പുഷ് ബട്ടൻ, പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഡോർ സർക്യൂട്ടുകളിലും തീപിടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കേബിളുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയാണു പുതിയ ട്രെയിനിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ.

44 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള കരാർ നേരത്തെ ഹൈദരാബാദിലെ മേധാ സെർവോ ഡ്രൈവ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 75 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടു 75 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണു നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇതനുസരിച്ചു 2023 ഒാഗസ്റ്റ് 15നുള്ളിൽ 75 ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കണം. ആദ്യ 44 എണ്ണത്തിൽ 24 എണ്ണം ചെന്നൈ പെരമ്പൂർ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലും (ഐസിഎഫ്) 10 വീതം യുപി റായ്ബറേലിയിലെ മോഡേൺ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലും (എംസിഎഫ്) കപുർത്തലയിലെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലും (ആർസിഎഫ്) നിർമിക്കാനാണു പദ്ധതി. ആദ്യം തയാറാക്കുന്ന 2 ട്രെയിനുകൾ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ തികച്ച ശേഷമേ തുടർന്നുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന നിബന്ധനയുള്ളതിനാൽ 2 പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ മാർച്ച് 2022ൽ പുറത്തിറക്കിയാൽ അവ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കി ബാക്കി 42 ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങാൻ ഒാഗസ്റ്റ് 2022 ആകും.

58 ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള കരാർ നടപടികളും റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒാഗസ്റ്റ് 2023ൽ 75 ട്രെയിനുകളും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണു റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറയുന്നത്. 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സർവീസുകൾക്കാണു റെയിൽവേ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക. വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയർ കാർ കോച്ചുകളുടെ നിർമാണവുമായാണു റെയിൽവേ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ഓഗസ്റ്റ് 2023, 75 ട്രെയിനുകൾ?

102 റേക്കുകൾക്കുള്ള ഒാർഡറുകളാണു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ളത്. 75 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 75 റേക്കുകൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത്. 75 ട്രെയിനുകളും പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കിയില്ലെങ്കിലും 40 എണ്ണം ഒാടിച്ചാൽ തന്നെ എൻഡിഎയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ അതു ധാരാളമാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 300 നഗരങ്ങളെ വന്ദേഭാരത് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പുതിയ ട്രെയിൻ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.

∙ രാജ്യത്തെ വേഗം കൂടിയ ട്രെയിൻ

180 കിലോമീറ്റർ വേഗം പരീക്ഷണ ഒാട്ടങ്ങളിൽ വന്ദേഭാരത് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 160 കിലോമീറ്ററാണു പ്രഖ്യാപിത വേഗമെങ്കിലും 130 കിലോമീറ്ററാണു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി വേഗം. ഡൽഹിക്കും ഝാൻസിയ്ക്കുമിടയിൽ ഒാടുന്ന ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് തന്നെയാണു ഇപ്പോഴും വേഗ രാജാവ്. അനുവദനയീമായ പരമാവധി വേഗം 160 കി.മീ. വേഗം കൂടിയ ലോക്കോമോട്ടീവുകളും കോച്ചുകളും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും അവ ഓടിക്കാനാവശ്യമായ ട്രാക്കില്ലെന്നതാണു രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

ഇപ്പോൾ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് നടത്തുന്നതു ഡൽഹി–വൈഷ്ണോ േദവി കത്ര, ഡൽഹി–വരാണസി റൂട്ടുകളിലാണ്. 2 ട്രെയിനുകളുടെയും അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗം 130 കിലോമീറ്ററാണെങ്കിലും കത്ര ട്രെയിന്റെ ശരാശരി വേഗം 81 കിലോമീറ്ററും വരാണസി ട്രെയിന്റെ ശരാശരി വേഗം 94 കിലോമീറ്ററുമാണ്. സുവർണ ചതുഷ്കോണ പാതകളിൽ ഡൽഹി–ഹൗറ, ഡൽഹി–മുംബൈ എന്നിവയിൽ ട്രാക്കുകളുടെ വേഗം കൂട്ടുന്ന പണികൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഹൗറ–ചെന്നൈ, മുംബൈ–ചെന്നൈ, ഡൽഹി–ചെന്നൈ, മുംബൈ–ഹൗറ റൂട്ടുകളിലുമാണു ഭാവിയിൽ 160 കി.മീ. വേഗം സാധ്യമാകുക. വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ കോട്ട ഡിവിഷനിൽ വേഗം കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാതയ്ക്കിരുവശവും മതിലുകൾ കെട്ടാനുള്ള കരാറും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിനു കിട്ടുമോ വന്ദേഭാരത്?

കിട്ടുമെന്നു തന്നെയാണു ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പ്രതീക്ഷ. ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം, ചെന്നൈ–ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ–ഹൈദരാബാദ് റൂട്ടുകളിൽ വന്ദേഭാരത് വിജയിക്കുമെന്നാണു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ വരെ വേഗത്തിലെത്തുന്ന ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽ വേഗം കുറച്ച് ഒാടിക്കാൻ മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ല. ഷൊർണൂർ–എറണാകുളം പാതയിൽ മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററാണു പരമാവധി വേഗമെങ്കിലും ഷൊർണൂർ–മംഗളൂരു പാതയിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗം സാധ്യമാണ്.ശതാബ്ദിക്കും രാജാധാനിക്കും കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണന വന്ദേഭാരതിനു ബാധകമായതിനാൽ വന്ദേ ഭാരത് കടത്തി വിടാനായി ഏതാനും ട്രെയിനുകൾ വഴിയിൽ പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും.

മുൻപു ശതാബ്ദി ഒാടിക്കാൻ പരിഗണിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂർ–തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലും വന്ദേഭാരതിനു സാധ്യതയുണ്ട്. ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകൾക്കു പകരമായിട്ടാണു വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നതാണു അനുകൂല ഘടകം. മികച്ച സീറ്റുകൾ, ഇന്റീരിയറുകൾ, ഒാട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകൾ തുടങ്ങി തികച്ചും ആധുനികമായ ട്രെയിനാണു വന്ദേഭാരത്. തദേശീയമായി നിർമിച്ച ട്രെയിൻ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പരിശ്രമങ്ങൾക്കു കരുത്തു പകരുന്ന പദ്ധതി കൂടിയാണു വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ.

English Summary: Upgraded Vande Bharat trains with new features to be ready by 2022