കശ്മീരിൽ ബിഹാറി തൊഴിലാളികളുടെ കൊലപാതകം; ഉത്കണ്ഠ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

പട്ന ∙ കശ്മീരിൽ ബിഹാറി തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഉത്കണ്ഠ അറിയിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്.ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് നിതീഷ് സ്ഥിതിഗതികളിലുള്ള ആശങ്ക അറിയിച്ചത്. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള നാലു തൊഴിലാളികളാണ് കശ്മീരിൽ ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ബിഹാറി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കടന്നു കയറിയാണ് ആക്രമണമെന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന തൊഴിൽ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും കുടുംബങ്ങൾക്കു നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. കശ്മീരിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിതീഷ് കുമാർ ഉറപ്പു നൽകി.

ബിഹാറിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലിക്കു പോയി കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കശ്മീരിന്റെ ചുമതല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബിഹാറിനു കൈമാറിയാൽ 15 ദിവസം കൊണ്ടു പ്രശ്നം തീർത്തു കൊടുക്കാമെന്നു ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചി രോഷാകുലനായി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Worried about Biharis getting killed in Jammu and Kashmir, Nitish dials Manoj Sinha