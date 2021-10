കർഷകരെ കൊലവിളിച്ച് അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം; ജയിലിൽ കിടന്നാലും ജയിക്കുമോ മോനുഭയ്യ?

‘ജയിലിൽക്കിടന്നു മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കാൻ കെൽപുള്ളയാളാണ് മോനു ഭയ്യ! കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവിന്റെ മകൻ!’ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖീരിയിൽ കർഷക കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ആശിഷ് മിശ്രയാണ് മോനുഭയ്യ. പിതാവ് അജയ് മിശ്ര തേനി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയും ലഖിംപുരിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയും. അജയ് മിശ്ര തേനി ലഖിംപുരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ‘തേനി മഹാരാജ്’ എന്നാണ്.

2 ദശകങ്ങളേ ആയുള്ളൂ ഇയാൾ പ്രദേശത്ത് ബിജെപിയുടെ മുഖമായി മാറിയിട്ട്. അതിനു മുൻപ് യുപിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളതു പോലെ പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമ്പന്ന കുടുംബാംഗമായിരുന്നു. ബൻവീർ പുർ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമസഭാ തലവനായിരുന്നു അജയ് മിശ്രയുടെ പിതാവ്. ഗ്രാമത്തിലെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിശ്രയുടെ കുടുംബത്തിന്റേതായിരുന്നു അന്തിമവാക്കെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ അടക്കം പറയുന്നു. ഉറക്കെ പറയാൻ ഇപ്പോഴും പലർക്കും ധൈര്യമില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം.

2000–ാമാണ്ടിനു മുൻപ്, ബിജെപിയുടെ പ്രദേശത്തെ നേതാവ് രാംകുമാർ വർമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുർമി സമുദായാംഗമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ സമുദായാംഗമായ അജയ് മിശ്ര രാംകുമാറിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്നു. മിശ്ര പറയുന്നതായിരുന്നു രാംകുമാർ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് ശ്രുതി. പിന്നീടാണ് അജയ് മിശ്രയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രുചിയറിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2000ത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച് അനായാസം ജയിച്ചു. തെരായി മേഖലയിൽ ബ്രാഹ്മണനായ ഒരു നേതാവില്ലാതിരുന്ന ബിജെപിക്ക് അജയ് മിശ്രയോളം വലിയൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകാനില്ലായിരുന്നു. മിശ്ര ബിജെപിയുടെ മറുവാക്കായി. തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ലാത്ത ‘രാജാവാ’യി. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ലഖിംപുരിന്റെ മുഖമായി. ഒപ്പം കേസുകളുടെ പ്രവാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആശിഷ് മിശ്ര പൊലീസിനു മുൻപാകെ ഹാജരാകാനെത്തുന്നു–വിഡിയോ ചിത്രം (PTI Photo)

കുപ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാത് ഗുപ്ത കൊലക്കേസിലടക്കം മിശ്രയുടെ പേരുയർന്നുവന്നു. ആ കേസിൽ പ്രഭാത് ഗുപ്തയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊടുത്ത കേസ് ഇപ്പോഴും അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലുണ്ട്. കൊലപാതകങ്ങളിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളിലും ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കലുകളിലുമെല്ലാം ആരോപണമുയർന്നു വന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ തന്ത്രമാണെന്ന് അജയ് മിശ്ര നിലപാടെടുക്കുകയും നാട്ടുകാർ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. 2012ൽ യുപി നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു ജയിച്ച മിശ്രയെ 2014ൽ ബിജെപി ലഖിംപുരിന്റെ എംപിയാക്കി. 2019ലും അതാവർത്തിച്ചു. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ വികസനം വന്നപ്പോൾ അജയ് മിശ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുമായി.

ആശിഷിന്റെ രംഗപ്രവേശം

പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മാനേജരായാണ് ആശിഷ് മിശ്ര രംഗത്തു വരുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ലഖിംപുരിൽ ബിജെപിയിലെ രണ്ടാമൻ ആശിഷായി. മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് ആശിഷായിരുന്നു. ഒപ്പം പിതാവിന്റെ അരി, പഞ്ചസാര മില്ലുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുമതലയും. ലഖിംപുരിനു പുറമേ സമീപ ജില്ലകളിലേക്കും അജയ് മിശ്രയുടെ സ്വാധീനവലയം പടർത്തിയതിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ആശിഷിന്റെ പങ്കു വലുതാണ്. 2014ൽ അജയ് മിശ്ര എംപിയായതോടെ ആശിഷിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയും വിപുലപ്പെട്ടു.

ആശിഷ് മിശ്രയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. (PTI Photo arranged by Nanda Kumar)

2017ൽ നിഘാസാൻ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ആശിഷിന് ടിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കാൻ അജയ് മിശ്ര കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഘാസാനിൽനിന്ന് ആരു മത്സരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും വലിയ ആലോചനയൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നതുമില്ല. മണ്ഡലത്തിൽ പലയിടത്തും ആശിഷിന്റെ പേരിൽ ചുവരെഴുത്തും തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് ലഖിംപുർ ഖീരിയിലെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധവും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായത്.

അജയ് മിശ്രയാണോ കേന്ദ്രബിന്ദു?

ലഖിംപുർ ഖീരിയിൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ അലയൊലികളുണ്ടായപ്പോൾ അജയ് മിശ്ര നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ മിശ്ര കുടുംബത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനം. പ്രാദേശിക യോഗത്തിൽ കർഷകരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് 2 മിനിറ്റു മതിയെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് ആരായിരുന്നു താനെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാമല്ലോയെന്നും അജയ് മിശ്ര പറയുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കർഷകരിൽ ചിലർ പരാതിയും നൽകുകയുമുണ്ടായി.

അജയ് മിശ്ര ( (PTI Photo Nanda Kumar)

ലഖിംപുരിൽ നടന്നത്

ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ബൻവിർപുരിൽ അജയ് മിശ്ര നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുസ്തി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യയായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി. ടികുനിയ ഗ്രാമത്തിലെ അഗ്രസെൻ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ‌അജയ് മിശ്രയും വാഹനജാഥയായി ബൻവിർ പുർ ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകാനായിരുന്നു പരിപാടിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അജയ് മിശ്രയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രകോപിതരായ കർഷകർ വിഐപികളെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ അവിടെ തടിച്ചു കൂടി.

കർഷക രോഷം ക്രമാതീതമാണെന്നും അക്രമസാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നും രഹസ്യപ്പൊലീസിന്റെ വിവരം കിട്ടിയതോടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും പകരം കാറിൽ ബൻവിർപുരിലേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഐപികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആശിഷ് മിശ്രയും സംഘവും നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ അഗ്രസെൻ കോളജ് പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു. തടിച്ചു കൂടിയ കർഷകർ മന്ത്രിമാരുടെ വരവ് റദ്ദാക്കിയതറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ആശിഷ് മിശ്രയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കറുത്ത ഥാർ ജീപ്പും മറ്റു വാഹനങ്ങളും പിന്നിൽനിന്നു വന്ന് കർഷകരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

ലഖിംപുരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്.

ഇടിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, യുപിയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പതിവുള്ള പൊലീസ് സൈറൻ മുഴക്കിയാണു വാഹനങ്ങൾ വന്നത്. അതു കേട്ട് ആരോ എടുത്ത വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസിൽ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്കും ബിജെപിക്കും എതിരെയുള്ള വലിയ തെളിവായത്. ബിജെപി നേതാവ് വരുൺഗാന്ധിതന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വീറ്റു ചെയ്തത് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. എഫ്ഐആറിൽ ആശിഷ് മിശ്രയാണ് കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അജയ് മിശ്രയും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

എഫ്ഐആറി‍ലുള്ളത്

ടികുനിയ ഖേരിയിലെ മഹാരാജ അഗ്രസെൻ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയും സ്ഥലം എംപിയുമായ അജയ് മിശ്ര തേനി എന്നിവരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ കർഷകർ കൂടിയിരുന്നു. നേരത്തേ കർഷകരെ 2 മിനിറ്റു കൊണ്ട് പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് അജയ് മിശ്ര പറയുന്ന വിഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. അതാണ് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായത്. മന്ത്രിമാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങില്ലെന്നു വ്യക്തമായപ്പോൾ കർഷകർ സ്ഥലത്തു നിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അപ്പോഴാണ് ആശിഷ് മിശ്രയുടെ യുപി 31 എഎസ് 1000 നമ്പർ കറുത്ത ഥാർ ജീപ്പും യുപി 32 കെഎം 0036 നമ്പറുള്ള ഫോർച്യൂണർ എസ്‌യുവിയും നമ്പറില്ലാത്ത വെളുത്ത സ്കോർപിയോ ജീപ്പും കർഷകരെ പിന്നിൽനിന്ന് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി അതിവേഗം എത്തിയത്. ഥാർ ജീപ്പിന്റെ ഇടതുവശത്തിരുന്ന ആശിഷ്മിശ്ര കർഷകർക്കു നേരെ വെടിവച്ചപ്പോൾ ഗുർവിന്ദർ (22) എന്ന കർഷകൻ മരിച്ചു. അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ജീപ്പ് വയലിലേക്കു മറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനടിയിലും ചിലർ പെട്ടു. നടന്നു പോകുന്നവരെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് 3 വാഹനങ്ങളും പോയത്. 4 കർഷകർ മരിച്ചു. വാഹനം മറിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തു ചാടിയ ആശിഷ് മിശ്ര വെടിവച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ കരിമ്പിൻ പാടത്തു കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ആശിഷിന്റെയും പിതാവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയഭാവി?

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ആശിഷിന് മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയാണെന്ന് അവിടത്തുകാർ പറയുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ആശിഷിന്റെ വക സ്മാർട് ഫോണുകൾ അടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു. ജയിലിൽ കിടന്ന് മത്സരിച്ചാലും ആശിഷ് ജയിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മാത്രമല്ല, യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ വന്നതോടെ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യ പിന്തുണക്കാരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ സമുദായം അസംതൃപ്തരാണ്. ഠാക്കൂർ (രജപുത്ര) ആയ യോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നും ദലിത് പിന്നാക്ക വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചും ബിജെപി ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ തഴഞ്ഞുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിഎസ്പിയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുമൊക്കെ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനു തടയിടാനാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജിതിൻ പ്രസാദയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരികയും മന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്തത്. നേരത്തേ റീത്ത ബഹുഗുണ ജോഷിയെയെയും പാർട്ടി ചാക്കിട്ടു പിടിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ പ്രീതിക്കായിരുന്നു.

പക്ഷേ റീത്തയ്ക്കും ജിതിൻ പ്രസാദയ്ക്കുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഗുണം അജയ് മിശ്രയ്ക്കും മകനുമുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് പ്രദേശത്തെ നാലു ജില്ലകളിലെങ്കിലുമുളള വൻ ജനപിന്തുണ. അതു കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കടുത്ത നടപടികൾ അത്രയും ആലോചിച്ച ശേഷമേ ബിജെപിക്ക് എടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അതു കൊണ്ടാണ് കേസിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ബാക്കി നടപടികളിലേക്കു കടക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയതും.

