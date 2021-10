‘ജെയിംസ് ബോണ്ട് 007’; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പരിഹസിച്ച് തൃണമൂൽ

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് മീം ഉപയോഗിച്ചു പരിഹസിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോൺഗ്രസ്. ലോകപ്രശസ്തമായ ജെയിംസ് ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന്റെ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ മോദിയുടെ ചിത്രം ഒട്ടിച്ചുചേർത്താണു മുതിർന്ന തൃണമൂൽ നേതാവ് ഡെറിക് ഒബ്രിയാൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ട്രോള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പോസ്റ്ററിൽ ബോണ്ട് പോസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ‘ദേ കോൾ മി 007’ എന്ന വാക്യവുമുണ്ട്. 007 എന്നത് 0 വികസനം, 0 സാമ്പത്തിക വളർച്ച, 7 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പിടിപ്പുകേട് എന്നാണെന്നും തൃണമൂൽ നേതാവ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഏഴു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമർശനം. വിഷയത്തിൽ ബിജപി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: In Trinamool's Latest Attack, PM Modi As James Bond As A Spin On "007"