ചായയിൽ വീണ ബൺ പോലെ മണ്ണ്; കറുത്ത് ഭീമാകാരമായ കാർമേഘം, ഇടി, കാറ്റ്, ഒപ്പം മഴ

പത്തനംതിട്ട ∙ ബുധൻ മുതൽ ശനി വരെ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ എന്ന പ്രവചനത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണമെന്നു പലരും ചോദിക്കുന്നു. ഏകദേശ ഉത്തരം ഇതാണ്.

മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ‍ൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി കഴിഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കാസർകോട് ഒഴികെ 11 ജില്ലകൾക്കും ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴം കാസർകോടും കണ്ണൂരും ഒഴികെ 12 ജില്ലകൾക്കും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ആണ്. വെള്ളിയാഴ്ച യെലോ അലർട്ട്. ശനിയും ഇതു തുടരുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. വ്യാഴാഴ്ചയാവും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക.

പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് കിഴക്കൻ കാറ്റിനു വഴിമാറുന്നു

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തേതുപോലെ ന്യൂനമർദ പ്രേരിതമായ മഴയല്ല ഇത്. ഒക്ടോബറിൽ പതിവായി എത്തുന്ന തുലാമഴയ്ക്കു മുന്നോടിയായുള്ള സീസൺ മാറ്റമാണ്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിനു വഴിമാറുന്ന കുടമാറ്റത്തിന്റെ വേളയാണിത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു കിഴക്കൻ ആകാശത്തു കറുത്തു ഭീമാകാരമായ മഴക്കാർ രൂപപ്പെട്ട് ഇടിയുടെയും കാറ്റിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന ‘കിഴക്കൻ’ മഴയാണു കേരളത്തെ ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് കൂടി മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ പോകുന്നത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ആർത്തലച്ചെത്തി വൈകുന്നേരത്തോടെ പിൻവാങ്ങുന്ന പേമാരി.

ചെറുതുരുത്തി കൊച്ചിൻ പാലത്തിൽനിന്നുള്ള ഭാരതപ്പുഴയുടെ ദൃശ്യം

ന്യൂനമർദമഴ പോലെ തുടർച്ചയായുള്ള പെയ്ത്തല്ല എന്നതാണ് ഈ ‘ഈസ്റ്റേർലി’ മഴയുടെ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ കാറ്റ്, മിന്നൽ, പേമാരി എന്നീ മൂന്നു അകമ്പടിക്കാർക്കൊപ്പമാണ് വരവ്. ചില്ലറ നാശനഷ്ടം ഉറപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കൊല്ലം ജില്ലകളും കോഴിക്കോട്, വയനാട് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലകളുടെ മലയോരങ്ങളുമാണ് തുലാമഴയ്ക്കു മുന്നോടിയായ ഈ മഴയുടെ ഇഷ്ടമേഖല. തമിഴ്നാട്ടിലെ 60 ശതമാനം മഴയും ഈ മാസങ്ങളിലാണ് കിട്ടുക.

പിന്നെയും മഴ എന്തുകൊണ്ട് അപകടകരമാകുന്നു?

ഇപ്പോൾതന്നെ 135 ശതമാനം അധികമഴയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം. പത്തനംതിട്ടയിൽ 189 ശതമാനവും കോട്ടയത്ത് 131 ശതമാനവും ഇടുക്കിയിൽ 113 ശതമാനവും കൊല്ലത്ത് 116 ശതമാനവും അധികമഴയാണ് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 15 വരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം ? അധിക മഴ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല മണ്ണിനും ദോഷകരമാണ്.

മഴ ദുരിതം മാറാതെ കേരളം, എന്താണു മേഘവിസ്ഫോടനം? എക്സ്പ്ലെയ്നർ വിഡിയോ കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...

കനത്ത മഴയിൽ മലയോരത്തെയും മറ്റു ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മണ്ണ് ചായയിൽ വീണ ബൺ പോലെ കുതിർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇതിനു പുറത്തേക്കു പിന്നെയും തീവ്രമഴ പെയ്താൽ ചെറുമണ്ണിടിച്ചിലുകൾക്കും ഉരുൾ ഇളക്കങ്ങൾക്കും അതു കാരണമാകും. ഡാമുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞതിനാൽ റൂൾ കർവ് ചട്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നു കരുതാം. വലിയ അപകടമില്ല.

English Summary: Kerala will get heavy rain in coming days