ലഖിംപുര്‍ ഖേരി∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയില്‍ കര്‍ഷകരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി നേതാവുള്‍പ്പെടെ നാല് പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സുമിത് ജയ്സ്വാൾ, ശിശുപാല്‍, നന്ദന്‍ സിങ് ബിസ്ത്, സത്യപ്രകാശ് ത്രിപാഠി എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സത്യപ്രകാശില്‍നിന്ന് റിവോള്‍വറും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാവ് സുമിത് ജയ്സ്വാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ നേരത്തേ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെയും സുഹൃത്തിനെയും രണ്ട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെയും കര്‍ഷകര്‍ മര്‍ദിച്ചുകൊന്നുവെന്ന സുമിത്തിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ നാല് കര്‍ഷകരും ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകന്‍ ആശിഷിനെ ഒക്‌ടോബര്‍ 9ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാഹനത്തില്‍ ആശിഷും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ സംഭവസമയത്ത് മകന്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നുവെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കര്‍ഷകര്‍ മരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞും നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന യുപി പൊലീസ് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലോടെയാണ് ആശിഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ തയാറായത്.

English Summary: 4 Including BJP Leader In SUV That Mowed Down Farmers In UP Arrested