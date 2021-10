ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിലൂടെ ട്രാൻ. ബസ്; ഡ്രൈവർക്ക് നോട്ടിസ്, കടുത്ത നടപടി വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കനത്ത മഴയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ എസ്.ജയദീപിന് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഇയാൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാനാണു നീക്കം.

യാത്രക്കാരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് ഈരാട്ടുപേട്ടയിലെ ഡ്രൈവർ ജയദീപിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻറണി രാജുവിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ട് ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചു.

ഐഎൻടിയുസി ഈരാറ്റുപേട്ട യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് ജയദീപ്. പൂഞ്ഞാർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിക്കു മുന്നിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബസ് പകുതിയോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഒരാൾപ്പൊക്കത്തോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ നാട്ടുകാരാണു പുറത്തെത്തിച്ചത്.

