മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്തുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം; പുഴയില്‍ ഇറങ്ങരുത്

കോട്ടയം∙ മൂവാറ്റുപുഴയാറിലെ ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നിലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ നദീ തീരത്തുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ അറിയിച്ചു. നദിയില്‍ ഇറങ്ങരുത്. നദീതീരത്തുനിന്ന് മൊബൈലില്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതടക്കമുള്ളവ ഒഴിവാക്കണം. ഇടുക്കി ഡാം തുറന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരാനിടയുണ്ട്.

എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈക്കം താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിന് താലൂക്ക് തല ഇന്‍സിഡെന്റ് റെസ്‌പോണ്‍സ് സിസ്റ്റം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നു

English Summary: People in the vicinity of Muvattupuzhayar have been asked to stay on alert