യുപിയിൽ 40% സീറ്റ് വനിതകൾക്ക്; കോൺഗ്രസിന്റെ നിർണായക നീക്കം

ലക്നൗ ∙ വരാനിരിക്കുന്ന യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. 40 ശതമാനം സീറ്റുകള്‍ വനിതകള്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. യുപിയില്‍ വനിതാശക്തി ഉയരണം. വെറുപ്പിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം വനിതാ നേതാക്കള്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

ലക്നൗവില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണു പ്രിയങ്ക നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖം പ്രിയങ്കയായിരിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പി.എല്‍.പുനിയ എംപി പറഞ്ഞു.

English Summary: Congress to Reserve 40% Tickets for Women in Upcoming UP Assembly Elections