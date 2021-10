2013 ഒക്ടോബർ 30– ഗോവൻ തീരം നിശാനൃത്തത്തിന്റെയും ഡിജെ പാർട്ടിയിടെയും ഉന്മാദ ലഹരിയിൽ മയങ്ങിയ ആ രാത്രിയിൽ കുറച്ചകലെ പര ഗ്രാമത്തിൽ ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു. ഗോവയിലെ അൻജുന ബീച്ചിന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമുള്ള പരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒബാഡോ ഉസോമോ സൈമിയോൺ എന്ന നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയായിരുന്നു. കൊന്ന് റോഡിൽ തള്ളുന്നതിനു മുൻപ് അയാളുടെ വലതു കയ്യും നട്ടെല്ലും മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു.

ഒരു ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ നിഷ്ഠൂര കൃത്യമെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പറയാവുന്ന ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം കൂടി അടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറ‍ഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശത്തു വന്ന് ലഹരിക്കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ഇതാകും അവസ്ഥ എന്ന് ഇന്ത്യൻ സംഘം പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു ആ കൊലപാതകത്തിലൂടെ. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ യുവതയെ തള്ളിവിടുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നൈജീരിയൻ–ഇന്ത്യൻ സങ്കലനം ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ള പോരിന്റെ ചോര മണക്കുന്ന നിരവധി കഥകൾ ഇന്ത്യയുടെ തീരങ്ങൾക്ക് പറയാനുമുണ്ട്.



സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ ഉണരുന്ന ലഹരിപാർട്ടികളും അവിടെ അണിനിരക്കുന്ന നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകളും മാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെക്കാലമായി. അതിൽ ഒടുവിലത്തേതായിരുന്നു ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഉൾപ്പെട്ട ക്രോഡീലിയ ക്രൂസിലെ ലഹരിമരുന്നുവേട്ട. ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളെ ലഹരിയിൽ മുക്കുന്ന നൈജീരിയൻ സാന്നിധ്യം അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരെയാണ് ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ആര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തപ്പോൾതന്നെ ആദ്യത്തെ ആൾ പിടിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ 9ന് ഒകറോ ഔസാമ എന്നയാളും പിടിയിലായി. മുംബൈയിലെ സബർബൻ ഗോറെഗാവിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ പക്കൽനിന്ന് കൊക്കെയ്നും പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് എൻസിബി നൽകിയ വിവരം.



‘റീൽ ഈസ് റിയൽ’, ‘ഡാനി’യുടെ കൂട്ടാളിയും പിടിയിൽ!

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ചെക്‌വൂമി മാൽവിൽ എന്ന നൈജീരിയൻ സ്വദേശി ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിയിലായത്. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ലഹരിമരുന്ന് വിൽക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ചെക്‌വൂമി ഒരു നൈജീരിയക്കാരൻ മാത്രമല്ല, വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ‌ അഭിനയിച്ച നടൻ കൂടിയാണ്, അഭിനയിച്ചതാണെങ്കിലോ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലും.

രൺബീർ കപൂർ, ചെക്‌വൂമി മാൽവിൽ. ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം.

സൂര്യ നായകനായ ‘സിംഗ’ത്തിൽ ലഹരിക്കടത്തുമായി ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നെത്തുന്ന ‘ഡാനി’യുടെ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ചെക്‌വൂമി. സിനിമയിലെ പോലെത്തന്നെ ജിവിതത്തിലും ചെക്‌വൂമിയുടെ വഴി ലഹരിയായിരുന്നെന്നു മാത്രം. സിംഗത്തിനു പുറമേ വിശ്വരൂപം, അന്നാ ബോണ്ട്, ദിൽവാലെ, പരമാത്മാ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ഇയാൾ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. 15 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, 250 മില്ലിലിറ്റർ ഹഷീഷ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇയാളിൽനിന്ന് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ടു ലക്ഷത്തോളം വില വരും.



മെഡിക്കൽ വീസയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്ന ഇയാൾ പിന്നീട് മുംബൈയിലെ ഫിലിം അക്കാദമിയിൽ അഭിനയം പഠിക്കാനായി ചേർന്നെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചതോടെ ഇയാൾ സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുകയും മലയാളം ,കന്നഡ, തമിഴ്, എന്നീ ഭാഷകളിലായി ഇരുപതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് തന്റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിപുലമാക്കി ലഹരിക്കടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നാണ് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് ലഹരിക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അത്രമാത്രം ‘വില’യാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈജീരിയക്കാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നത്?



നൈജീരിയൻ ലഹരിക്കഥ



രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമാണ് നൈജീരിയയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് സജീവമാകുന്നത്. ബർമയിലും (ഇന്നത്തെ മ്യാൻമർ) ഇന്ത്യയിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നൈജീരിയൻ സൈനികർ അവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് ചെടികളുമായാണ് (Cannabis sativa) അവരുടെ രാജ്യത്തേക്കു തിരികെയെത്തിയത്. അതു നൈജീരിയയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ കഞ്ചാവിന് പറ്റിയ വിളനിലമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.



കഞ്ചാവ് ചെടി. ചിത്രം: Mladen ANTONOV / AFP

പിന്നീട് വളർന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും വ്യോമഗതാഗതവും നൽകിയ ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ നൈജീരിയയെ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ മികച്ച വിപണിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നൈജീരിയ ‘എ’ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലഹരി മരുന്നുകളുടെ അതായത് കൊക്കെയ്ൻ, ഹെറോയിൻ, തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണന/കടത്തു കേന്ദ്രമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു. യൂറോപ്പ്, കിഴക്കേഷ്യ, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവയായിരുന്നു നൈജീരിയൻ കടത്തുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങൾ.



ദ് നൈജീരിയൻ ഡ്രഗ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തെക്കേ അമേരിക്കയിൽനിന്ന് യൂറോപ്പ്, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുന്ന വലിയ അളവിലുള്ള കൊക്കെയ്ൻ നൈജീരിയ വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്റർനാഷനൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (ഐഎൻസിബി) 2012ൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറൻ‌ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയും കടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ. അതിന്റെ തോത് ഒരോ വർഷവും കൂടിവരികയും ചെയ്യുന്നു.



യൂറോപ്പിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രഗ് കൊറിയേഴ്സ് അഥവാ ലഹരിക്കടത്തുകാരിൽ 50 ശതമാനവും നൈജീരിയക്കാരാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യ, തായ്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നൈജീരിയക്കാർ അവരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ 90% ഹെറോയ്നിലേക്കുള്ള ജാലകവും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു.



നൈജീരിയ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക്...

ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ലഹരിക്കടത്തു സംഘത്തിൽ മിക്കതിലും ഒരു നൈജീരിയൻ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. അവരുടെ വിതരണം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, തെക്കേ അമേരിക്കയിൽനിന്ന് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽത്തന്നെ ആ ‘വെളുത്ത പൊടി’ എത്തിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇവരുടെ വഴി വിദ്യാർഥിയുടെയോ വസ്ത്ര വ്യാപാരിയുടെയോ മുഖപടം അണിഞ്ഞാണ്.

കൊക്കെയ്ൻ ഉപയോഗം. ചിത്രം: JUAN MANUEL BARRERO / AFP

തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാരായ നൈജീരിയൻ പൗരന്മാർക്കൊപ്പം ഇവരും ചേരും. ഇവരിൽ പലരും വിദ്യാർഥികളും വ്യാപാരികളുമായി നിയമപരമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചവരാണ്. ഗോവ, മുംബൈ തീരങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഹബുകൾ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരെ വളരെ വേഗം ഇവരുടെ ശൃംഖല വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.



മുംബൈയിൽനിന്ന് മാറി അകലെയുള്ള ഉൾ ജില്ലകളിലെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവർ താവളമാക്കുക. അവിടെയിരുന്ന് മുംബൈ മഹാനഗരത്തിന്റെ ആഘോഷരാവുകളിലേക്ക് കൊക്കെയ്നും ഐഎസിഡിയും മെറ്റാമെഫ്തെയ്നും പോലുള്ള മാരക ലഹരിമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. സ്ത്രീകളും ഇവരുടെ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ്. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന മിക്ക നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരും ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ലഹരി ഇടപാടുകൾക്കായി ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ ഇവരുടെ താമസം സുഗമമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.



തിഹാർ ‘നിറഞ്ഞ്’ നൈജീരിയ

ഇന്ത്യൻ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ നിഗമനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ലഹരിമരുന്നുകളിൽ 60 ശതമാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നൈജീരിയൻ സംഘമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായ തിഹാറിൽ ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പകുതിയിലധികം പേരും നൈജീരിയ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. 2013ലെ കണക്കു പ്രകാരം 375 പേരിൽ 136ഉം നൈജീരിയൻ സ്വദേശികളായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതലും ലഹരി കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും. 2019ൽ ഡൽഹി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം 487 വിദേശ തടവുകാരിൽ കൂടുതലും നൈജീരിയ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ്.

ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മെതാംഫെറ്റാമൈൻ. ചിത്രം: Mariana / AFP

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫിസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈമിന്റെ 2013ലെ റിപ്പോർട്ടില്‍ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൊക്കെയ്ന്റെ പ്രധാന വിപണികളായി മാറുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടു വന്ന് എട്ടു വർഷമായിട്ടും ഈ നൈജീരിയൻ കടത്തു തടയാൻ നമുക്കായിട്ടില്ലെന്നതാണു സത്യം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ രണ്ട് നൈജീരിയൻ സ്ത്രീകളിൽനിന്ന് 5.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കൊക്കെയ്നാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പുണൈയിൽ 2.17 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കൊക്കെയ്നുമായി രണ്ടു നൈജീരിയക്കാരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധാരണ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.



പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം കൊക്കെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുകളുമായി പിടികൂടുന്ന നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ. കൊക്കെയ്ൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യവർഗത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ലഹരി വസ്തുവായി മാറിയതും ഇവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദശാബ്ദം മുൻപ് ഗ്രാമിന് ഏഴായിരം രൂപ വിലയുള്ള വസ്തു ഇപ്പോൾ 3000, 4000 എന്നീ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.



എന്തുകൊണ്ട് കൊക്കെയ്‌ൻ?

‘പെട്രോളിന്റെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വില ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണ്, എന്നാൽ കൊക്കെയ്ന്റെ വിലയാകട്ടെ കുറയുകയും’– മുംബൈയിലെ ഒരു പൊലീസ് ഇൻഫോർമർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. നൈജീരിയൻ പൗരന്മാർ വിപണിയിൽ സുലഭമായതാണ് കൊക്കെയ്ന്റെ വില ഇടിയാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ലഭ്യത കൂടുകയും വില കുറയുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ മെട്രോകളിൽ കൊക്കെയ്ൻ ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തകാലത്തു വൻ തോതിൽ കൊക്കെയ്ൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതു തന്നെ ഇതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണം.

ഹോണ്ടുറാസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത 3000 കിലോ കൊക്കെയ്ൻ പൊലീസ് നശിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം: Orlando SIERRA / AFP

ഇന്ത്യയിലെ നൈജീരിയൻ ലഹരി വളർച്ചയ്ക്കെതിര സർക്കാർ എപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവും നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആറാമത്തെ രാജ്യവും 1730 കോടി ഡോളറിലധികം വാർഷിക ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര വിറ്റുവരവുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയുമാണ് നൈജീരിയ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നൈജീരിയയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.



എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും രണ്ടു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞനായ കെ.സി.സിങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. നൈജീരിയയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സുഗമമായി എത്താം എന്നതാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീസ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൈജീരിയയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ എല്ലാ വീസകളും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിടണമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ആ 2499 കിലോ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇന്ത്യയെ!

ഇന്ത്യ ലഹരിവ്യാപാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നുവെന്നും മുംബൈ അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറുന്നുവെന്നും നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) വ്യക്തമാക്കിയത് അടുത്തിടെയാണ്. ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര പോർട്ടിൽ 2900 കിലോ ഹെറോയിൻ പിടികൂടിയ സംഭവം ഇപ്പോൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് (എൻഐഎ) അന്വേഷിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിടികൂടുന്ന കൊക്കെയ്ൻ, ഹെറോയിൻ തുടങ്ങിയ ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഇന്ത്യയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എൻസിബിയെ കൂടുതൽ ജാഗരൂഗരാക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്ക, പോർട്ട് എലിസബത്ത്, പാനമ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ പിടികൂടിയ 2499 കിലോ കൊക്കെയ്ൻ എത്തിച്ചേരേണ്ടിയിരുന്നതു ഇന്ത്യയിലേക്കാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെയാണു എൻസിബി അന്വേഷണങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയത്.



ലഹരിയുടെ ഉറവിടമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന യുഎസ്, കാനഡ, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പരിശോധന കർശനമാക്കിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ലഹരിമരുന്നു ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന താവളമായി മാറിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. യുഎസ് ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി, യുകെയിലെ നാഷനൽ ക്രൈം ഏജൻസി, കാനഡയിലെ റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പൊലീസ് എന്നിവരെല്ലാം പിടിമുറുക്കിയതോടെ കൊക്കെയ്ൻ ഉൽപാദനം സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു പതുക്കെ ചുവടുമാറ്റുകയാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



ഹെറോയ്ൻ ഉപയോഗം. ചിത്രം: AFP

ലഹരി നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാതാക്കൾ ഇന്ത്യയാണെന്നതും മറ്റൊരാകർഷണം. കാന‍ഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡ്രഗ് സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ വഴി 300 കിലോ കൊക്കെയ്ൻ (രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 1500 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്നത്) 2018 ഡിസംബറിൽ മുംബൈ തുറമുഖത്തെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കാനഡയിൽനിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു 200 കിലോ മെത്താംഫിറ്റമിൻ (മെത്ത്) കടത്തിയതും ഇതേ സിൻഡിക്കേറ്റു തന്നെ.

ലഹരി കടത്തു സംഘത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇടപാടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഐപി വിലാസം കണ്ടതോടെയാണു ശൃംഖലയിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന വിവരം എൻസിബിക്കു ലഭിച്ചത്. പഞ്ചാബുകാരനായ അക്ഷീന്ദർ സിങ് സോധിയുടേതായിരുന്നു ഈ ഐപി വിലാസം. ഇയാളെ പിന്നീടു 422 കിലോ കൊക്കെയ്നുമായി പിടികൂടി.



2 കോടിയിലേറെ ഹെറോയിൻ അടിമകൾ

രാജ്യത്തെ ഹെറോയിൻ ഇടപാട് 1.4 ലക്ഷം കോടിയുടേതാണെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിവരം. ചെറുതും വലുതുമായി 142 ഡ്രസ് സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നും 2 കോടിയിലേറെപ്പേർ ഹെറോയിന് അടിമകളാണെന്നും എൻസിബി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതിവർഷം 360 മെട്രിക് ടൺ റീട്ടെയിൽ നിലവാരമുള്ള ഹെറോയിൻ രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെത്തുന്നുവെന്നാണു കണക്ക്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 1000 കിലോ ഹെറോയിൻ രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

2019ൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമായി 74,620 പേരെയാണു ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 15,449 പേർ പഞ്ചാബ് സ്വദേശികളായിരുന്നു. 142 ലഹരികടത്തു സംഘത്തിൽ 25 എണ്ണവും പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. രാജസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒൻപതു സംഘങ്ങളുണ്ടെന്നാണു വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഒരുകാലത്ത് ഇവരെല്ലാം ആഭ്യന്തര ഇടപാടു മാത്രമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവരിൽ പലർക്കും ഇന്നു രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലവേദന.



English Summary: Why India, Especially Mumbai and Goa become Hotspots for Nigerian and Other Drug Traffickers?