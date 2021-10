‘കോടിയേരി ഗ്രിപ്’ പോയി ഷംസീർ ‘വിമതൻ’; പിണറായി രക്ഷിച്ചതോ റിയാസിനെ?

തിരുവനന്തപുരം∙ മുസ്‍ലിം സമുദായത്തിനു നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മലബാറിൽ ഒരുകാലത്തു പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും എളമരം കരീമുമായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന് ഈ സമുദായത്തിൽനിന്നുള്ള മുഖങ്ങൾ. വിഭാഗീയത കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട കാലത്തു വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദനെ വെട്ടാൻ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി വരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പിണറായി പക്ഷം തയാറായി. അത്രയും സ്വീകാര്യതയാർജിച്ച പാലോളി ഏറെക്കാലമായി പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിലില്ല. എളമരം കരീമാകട്ടെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിലുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു ചുവടുമാറി. രാജ്യസഭാംഗമായതിനാൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു പ്രവർത്തനം.

ഈ ഒഴിവുകളിലേക്കു സിപിഎം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന യുവാക്കളാണ് എ.എൻ.ഷംസീറും പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസും. ഷംസീറിന്റെ രക്ഷകർതൃത്വം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും റിയാസിന്റേതു പിണറായി വിജയനുമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. ആ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എക്കാലത്തും പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ നാവായി നിന്ന ഷംസീർ കണ്ണടച്ചുതുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ‘വിമത’നായത് അമ്പരപ്പോടെയാണു പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം കാണുന്നത്.

എന്നാൽ, ഷംസീറും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ കാലം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതു വലിയ അദ്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. തനിക്കു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, സംഘടനയിൽ തനിക്കൊപ്പം നിന്ന പലരെയും വെട്ടിനിരത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കൂടിയാണു ഷംസീർ ഇടഞ്ഞതെന്നു കരുതുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. കരാറുകാരും എംഎൽഎമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നടത്തിയ പരാമർശം മാത്രമല്ല ഷംസീറിനെ പ്രകോപിതനാക്കിയതെന്നർഥം.

മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

സംഘടനയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി.കെ.മൊയ്തീൻകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽനിന്നാണു റിയാസിന്റെ വരവ്. എട്ടാംക്ലാസിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഫാറൂഖ് കോളജിലെ പഠനകാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെപ്രസന്റേറ്റിവും പിന്നീട് യുയുസിയുമായി. കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായി. എന്നാൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ മേൽകമ്മിറ്റികളിലേക്കു കടക്കാതെ നേരെ ഡിവൈഎഫ്ഐയിലേക്കാണു റിയാസെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായി.

2010 മുതൽ ’16 വരെയുള്ള കാലത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം മാറ്റി. വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റോ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോ ആയില്ല. ഷംസീർ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും റിയാസിന്റെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം പാർട്ടി ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ദേശീയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും 2017ൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായി. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിത്തന്നെ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയും മന്ത്രിസ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു.

എ.എൻ.ഷംസീർ

മറുവശത്ത് ഷംസീറിന്റെയും തുടക്കം സ്കൂൾ കാലത്തെ എസ്എഫ്ഐയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നേതൃനിരയിലാണു ഷംസീർ കൂടുതൽ കാലമിരുന്നത്. ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഷംസീറിന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്ന പദവിയുമുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ദേശീയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി. ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനുശേഷമാണു 2016ൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്തുന്നത്.

റിയാസിനു സംഘടനാപരമായി പെട്ടെന്നുള്ള ചില പ്രമോഷനുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, ഷംസീറിന്റേതു ഘട്ടം ഘട്ടമായ കയറ്റമാണെന്നു ഷംസീറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നതു സംഘടനാപരമായ ഈ ചവിട്ടുപടികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായിരിക്കെത്തന്നെ ഇരുവർക്കും ലോക്സഭയിലേക്കു പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകിയെന്ന സമാനതയുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ആ അവസരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഗോഡ് ഫാദർ പിണറായി, ഗോഡ്ഫാദർ കോടിയേരി

കോടിയേരിയിൽ ജനിച്ച ഷംസീറിനു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ സ്വാഭാവികമായും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. സംഘടനയിലും പാർട്ടിയിലും പാർലമെന്ററി രംഗത്തും ഷംസീറിന്റെ കയറ്റങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായി കോടിയേരിയുണ്ടായിരുന്നു. വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടശേഷവും ഷംസീറിനെ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംഘടനയിലും ഒരുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കോടിയേരി ശ്രമിച്ചു. കോടിയേരി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷംസീർ അദ്ദേഹത്തിനു പകരക്കാരനായി. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും വഹിച്ചു.

പിണറായി വിജയൻ

ഇതിനിടയിൽ ഷംസീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പല വിവാദങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും 2021ലും ഷംസീറിനെത്തന്നെ പാർട്ടി തലശ്ശേരിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു. തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണ മാത്രം മത്സരം എന്ന നിബന്ധന സിപിഎം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, രണ്ടാമൂഴത്തിൽ ജയിച്ച ഷംസീർ സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ കോടിയേരിക്കും ഷംസീറിനെ തുണയ്ക്കാനായില്ല. ഉയർന്ന നേതാക്കളുമായി ഇടിച്ചുകയറി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്ന റിയാസിനെ പിണറായി വിജയനുമായി അടുപ്പിക്കാൻ മുൻകയ്യെടുത്തതു ഷംസീറായിരുന്നുവെന്നു ഷംസീർ അനുകൂലികൾ പറയുന്നു.

ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകൻ എന്ന ബോധ്യവും ആദ്യകാലത്ത് റിയാസിന്റെ ഈ ‘ഇൻഹിബിഷനു’ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റിയാസിലെ നേതൃഗുണം വളരെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ പിണറായിക്കു കഴിഞ്ഞു. അതു പിന്നീട് വാത്സല്യമായും മാറി. 2009ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് സീറ്റിൽ റിയാസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയെപ്പോലും പിണക്കാൻ പിണറായിയും പാർട്ടിയും തയാറായി. മത്സരിച്ചുപോന്ന കോഴിക്കോട് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാറും കൂട്ടരും മുന്നണി വിട്ടു. റിയാസ് തോറ്റിട്ടും പിണറായി നിലപാട് മാറ്റിയില്ല, റിയാസിനോടുള്ള വാത്സല്യം കുറഞ്ഞുമില്ല.

പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്

യുവത്വം, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായാംഗം എന്നീ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചൊരു മന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ കന്നി എംഎൽഎയായിട്ടും പിണറായി തിരഞ്ഞെടുത്തതു റിയാസിനെയാണ്. മകളുടെ ഭർത്താവിനെ മന്ത്രിയാക്കിയെന്ന പ്രചാരണം പോലും തുടർവിജയത്തിന്റെ കരുത്തിൽ പിണറായി അതിജീവിച്ചു. കെ.ടി.ജലീലിന് അവസരമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതു സ്വതന്ത്രൻ വി.അബ്ദുറഹിമാനെ മന്ത്രിയാക്കാമെന്നതു പാർട്ടിയുടെ പൊതു തീരുമാനമായിരുന്നു. ഐഎൻഎലിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി സിപിഎം മന്ത്രിസ്ഥാനം വച്ചുനീട്ടിയപ്പോൾ ഷംസീറിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതയുമടഞ്ഞു.

അപസ്വരങ്ങൾ മുൻപും

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റിയാസെടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളാണു ഷംസീറും റിയാസുമായി ആദ്യ അകൽച്ചയ്ക്കു കാരണം. ഷംസീറുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന ചില നേതാക്കൾ ഇവിടെ തഴയപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ സ്വരച്ചേർച്ചയിലായിരുന്നില്ല ഇരുവരും. ഷംസീറിനു മന്ത്രിസ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെടുക കൂടി ചെയ്തതോടെ അകൽച്ച കൂടി. തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി അനുവദിക്കൂവെന്നതിനാൽ ഷംസീറിന് അടുത്ത തവണ നിയമസഭയിലെത്താകാനാകില്ല. പാർട്ടി ഭരണം ലഭിച്ചാലും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കില്ല.

സംഘടനാപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇനിയും സമയമെടുക്കും. ഇതെല്ലാം നിരാശയ്ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം. ബിനീഷ് കോടിയേരി ജയിലിലാവുകയും കോടിയേരി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറുകയും ചെയ്തതോടെ ഷംസീറിന് പഴയ ‘ഗ്രിപ്പ്’ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെന്നതു വസ്തുതയാണ്. പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയോഗത്തിൽ റിയാസിനെതിരെ തിരിയാനുള്ള പ്രകോപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതെല്ലാമാണ്.

യുവനേതാക്കളിൽ ജനപ്രിയനായ എം.ബി.രാജേഷ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ രാജേഷിനെ സ്പീക്കറാക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി. ഇതു റിയാസിന്റെ മാർഗതടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനായിരുന്നുവെന്നു കരുതുന്ന യുവനേതാക്കളുണ്ട്. അതൃപ്തർ ഇങ്ങനെ പല വഴിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇവരിൽനിന്നൊന്നും ഷംസീറിനു പരസ്യപിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല.

പാർട്ടിയുടെ നാക്കായി, ഇപ്പോൾ നാവ് വേലി ചാടി

കണ്ണൂർ സിപിഎമ്മിലെ ബലാബലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പാർട്ടി ലൈനിനു വേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നയാളാണു ഷംസീർ. പി.ജയരാജനായിരുന്നു പലപ്പോഴും ടാർഗറ്റ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഷംസീർ അനുകൂലികളായ യുവ നേതാക്കളിൽനിന്നു കടുത്ത വിമർശനമാണു പി.ജയരാജൻ നേരിട്ടിരുന്നത്. വ്യക്തിപൂജയുടെയും മറ്റും പേരിൽ ജയരാജൻ പാർട്ടി ലൈനിനു പുറത്തേക്കു പോകുന്നുവെന്നു തോന്നിയ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ജയരാജനെ വിമർശിക്കാനുള്ള ചുമതല ഷംസീറും അനുയായികളും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ നാവായിത്തന്നെ മാറിയ ഷംസീറിനു പിന്നിൽ മുൻ എംഎൽഎയും ഇപ്പോഴത്തെ എംഎൽഎയുമുൾപ്പെടെ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയുടെ യുവനിരയുമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഷംസീർ പാർട്ടി ലൈനിനു പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരം. റിയാസിന്റേതാണു പാർട്ടി നിലപാടെന്ന് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതു ഷംസീറിനുള്ള പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു.

തന്നെച്ചുറ്റി ഇത്രയധികം വിവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അതു നിഷേധിക്കാൻ ഷംസീർ രംഗത്തിറങ്ങിയില്ല. പകരം വിവാദത്തിനു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എരിവും പുളിയും പകരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങോട്ടു ചെന്നു മഞ്ഞുരുക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കൂടുതൽ യുവാക്കളെ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയെന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനകാലത്തു സിപിഎമ്മിന്റെ നയം. എന്നാൽ യുവനേതൃനിരയിലുണ്ടായ പുതിയ ചേരിതിരിവ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്.

