കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം: ക്ലെയിം നടപടി നവംബർ 10നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനു സർക്കാരിലേ‍ക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ട ക്ലെയിം നടപടികൾ അടുത്ത മാസം 10ന‍കം പൂർത്തീകരിക്കാൻ മന്ത്രി പി.പ്രസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർ‍ദേശം നൽകി. കൃഷി മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഇത്.

നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത മുൻ അപേക്ഷകളിൽ നടപടി അടുത്ത മാസം 10നകവും ഈ മാസം ഉണ്ടായ കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങ‍ൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകളിൽ നടപടി ഒരു മാസത്തിനകവും ദിവസത്തിനകവും പൂർത്തിയാക്കണം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഭാവിയിലും നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകളിൽ ഒരു മാസത്തിനു‍ള്ളിലും വകുപ്പ് നടപടി പൂർത്തീകരിക്കും.



