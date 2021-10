‘പുതുമുഖ നടിയുമായി ലഹരി ഇടപാടിന് വാട്സാപ് ചാറ്റ്’; ആര്യനെ കുരുക്കി എൻസിബി

മുംബൈ∙ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിക്കേസിൽ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോള്‌ ബ്യൂറോ കോടതിയിൽ. ബോളിവുഡിലെ പുതുമുഖ നടയുമായി ആര്യൻ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വാട്സാപ് ചാറ്റ് എൻസിബി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയെന്നാണു ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആര്യന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണു കോടതിയിൽ പുതിയ തെളിവുകൾ എൻസിബി ഹാജരാക്കിയത്.

ആര്യൻ ഖാനെ പുറത്തുവിട്ടാൽ ഇയാൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും എൻസിബി വാദിച്ചു. ഈ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കോടതി താരപുത്രനു നാലാം തവണയും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ബോളിവുഡിൽനിന്ന് ആരുടെയും പേരുകൾ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു പുതുമുഖ നടിയ്ക്ക് ആര്യനുമായി ലഹരിയിടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എൻസിബി വാദിക്കുന്നതോടെ ബോളിവുഡിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമോ എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ‘പുതുമുഖ നായിക’ എന്നല്ലാതെ ഇവരുടെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ എൻസിബി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.



ആര്യൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും ലഹരി ഇടപാടുകളിൽ നേരിട്ടു പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് എൻസിബി വാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആര്യന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ആര്യൻ നിരപരാധിയാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുന്നത്. ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനാണ് ആര്യനെയും സുഹൃത്ത് അര്‍ബാസ് മെര്‍ച്ചന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ എട്ടു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒക്‌ടോബര്‍ എട്ട് മുതല്‍ മുംബൈയിലെ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലാണ് ആര്യൻ.



