ലഖിംപുര്‍: അന്വേഷണം അവസാനിക്കാത്ത കഥയായി മാറരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ വാഹനമിടിച്ചുകയറി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. കേസില്‍ തല്‍സ്ഥിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈകിയതില്‍ സുപ്രീംകോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 44 സാക്ഷികളില്‍ നാലുപേരുടെ മാത്രം മൊഴിയെടുത്തതില്‍ കോടതി വിശദീകരണം തേടി.

സാക്ഷികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ യുപി സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കേസ് 26ന് പരിഗണിക്കും. അതിന് മുന്‍പ് എല്ലാ സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം. അന്വേഷണം അവസാനിക്കാത്ത കഥയായി മാറരുതെന്നും കോടതി താക്കീത് നല്‍കി. തല്‍സ്ഥിതി റിപ്പോര്‍ട്ടിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു മണി വരെ കാത്തിരുന്നുവെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണ, യുപി സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വയോട് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെത്തന്നെ സീല്‍ ചെയ്ത കവറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്ന് സാല്‍വെ മറുപടി നല്‍കി.

എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ എങ്ങിനെയാണു വായിക്കാന്‍ കഴിയുകയെന്നും ഒരു ദിവസം മുൻപെങ്കിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. 44 സാക്ഷികളില്‍ 4 പേരുടെ മാത്രം മൊഴിയെടുത്തതെന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നുമായിരുന്നു സാല്‍വെയുടെ മറുപടി. കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയിലേക്കു കാറിടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവത്തില്‍ പത്തു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: "Can't Be Unending Story...": Supreme Court On UP Farmers' Killing