ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനാർഥികള്‍; കോൺഗ്രസ് – ആർജെഡി പോരു മുറുകുന്നു

പട്ന ∙ മഹാസഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് – ആർജെഡി പോരു മുറുകുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്പരം മൽസരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ വാക്പോരു നടത്തുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന കുശേശ്വർ അസ്താൻ, താരാപുർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിജെപിയുമായി ഭാവിയിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആർജെഡി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യമുപേക്ഷിച്ചതെന്ന് ബിഹാറിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഭക്ത ചരൺ ദാസ് ആരോപിച്ചു. മുന്നണി മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെയാണ് ആർജെഡി രണ്ടു സീറ്റുകളിലേക്കും ഏകപക്ഷീയമായി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.



ഭക്ത ചരൺ ദാസിനു ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചു ധാരണയില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെന്നു ആർജെഡി നേതാവ് മനോജ് ഝാ തിരിച്ചടിച്ചു. ആർജെഡിയുടെ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല. പാർട്ടിയുടെ ചുമതല ലഭിച്ചതിനർഥം പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കണമെന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനസിലാക്കണമെന്നു ഝാ പറഞ്ഞു.



