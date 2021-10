വട്ടംചുറ്റി വരുന്നു പുതിയ ചക്രവാതച്ചുഴി; വീണ്ടുമെത്തുമോ മറ്റൊരു പെരുമഴക്കാലം?

പാലക്കാട്∙ തുലാവർഷക്കാറ്റിന്റെ വരവിനിടയിലുണ്ടായ പുതിയ ചക്രവാതച്ചുഴി കേരളത്തിൽ നിന്നു ഏതാണ്ട് പടിയിറങ്ങിയ കാലവർഷക്കാറ്റിനെ വീണ്ടും വട്ടം കറക്കുമേ‍ാ?. ഈ ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമേ‍ാ ചുഴലിയേ‍ാ ആയി മാറാനുളള സാധ്യത ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും നിരീക്ഷണമുണ്ട്. ചുഴിയുടെ വ്യാപ്തിയും ശക്തിയും അടുത്തദിവസം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതേ‍ാടെ മാത്രമേ ഇതേക്കുറിച്ചു പൂർണനിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണം.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും(ഐഎംഡി) ഇതുസംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ചുഴലികളുടെയും ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെയും ഫലമായി കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് 20 ദിവസം അധികം കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടർന്ന കാലവർഷക്കാറ്റ് പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് കന്യാകുമാരിക്കുസമീപം തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് രാമേശ്വരത്തിനും സമീപമായി ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



തുലാവർഷത്തിനുളള വടക്ക്–കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴി നാലുദിവസമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ നിഗമനം. അതു തെക്കുപടിഞ്ഞാറുവഴി നീങ്ങി കന്യാകുമാരിക്കും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിൽ എത്താനുളള സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കെ‍ാച്ചി സർവകലാശാല റഡാർ റിസർച്ച് കേന്ദ്രം കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡേ‍ാ.എം.ജി.മനേ‍ാജ് മനോരമ ഒാൺലൈനേ‍ാടു പറഞ്ഞു. ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.



മഴ ദുരിതം മാറാതെ കേരളം, എന്താണു മേഘവിസ്ഫോടനം? എക്സ്പ്ലെയ്നർ വിഡിയോ കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...

കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ അതുപെട്ടെന്നു വിപരീതദിശയിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് ചുഴി രൂപപ്പെടാൻ കാരണം. ഇപ്പേ‍ാഴുണ്ടായ ചുഴി കാലവർഷക്കാറ്റിനെ ഏത്രത്തേ‍ാളം സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ പിൻമാറ്റം പൂർണമാകുന്നതും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴയുടെ സ്വഭാവവും.



തുലാവർഷം 26 ന് ശേഷം എത്തുമെന്ന ഐഎംഎഡിയുടെ അറിയിപ്പും അതായിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചക്രവാതപ്രതിഭാസത്തിൽപ്പെടുന്ന കാറ്റ് മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയർന്ന് കാർമേഘങ്ങൾ രൂപംകെ‍ാള്ളാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.



കാലവർഷക്കാറ്റ് പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വടക്ക്– കിഴക്കൻകാറ്റ്( തുലാവർഷം) എത്തിയാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ചിലർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു,. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും കനത്തമഴതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. പുതിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിയെ‍ാരുക്കാം. ഒരാഴ്ചമുൻപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് രൂപംകെ‍ാണ്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനം കൂടിയായപ്പേ‍ാൾ അതിശക്തമായ മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തു പെയ്തത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമഴയും ലഭിച്ചു.



പത്തനംതിട്ട, കേ‍ാട്ടയം, ഇടുക്കി, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കാസർകേ‍ാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ മലയേ‍ാരങ്ങളിൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴപെയ്യുമെന്നാണു സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസികളുടെ മേ‍ാഡലുകളും നൽകുന്ന സൂചന. പുഴകളും അരുവികളും തേ‍ാടുകളും നിറഞ്ഞെ‍ാഴുകി നാശനഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഒടുവിലത്തെ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കാർമേഘാവൃതമാണ്. അറബിക്കടലിൽ മൂടൽമഞ്ഞുപേ‍ാലെ മഴമേഘം വ്യാപിച്ചതായി മുതിർന്ന കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധൻ എം.കെ.സതീഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. ചക്രവാതം ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



