പേരുമാറ്റി വരുമോ ഫെയ്സ്ബുക്?; അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ പേരുമാറുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ആരോപണങ്ങളും സാങ്കേതികപ്പിഴവുകളും മൂലം മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ഫെയ്സ്ബുക്കിന് ഒരു മാതൃകമ്പനിയുണ്ടാകുമോ? ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സംസാരമാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ പേരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ചു നടക്കുന്നത്. കമ്പനിയെ പേരുമാറ്റി റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആലോചന സജീവമാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെയുണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ‘ദ് വെർജ് ആണ്. അടുത്തയാഴ്ചയോടെ പേരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വെർജ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.

ഈ മാസം 28ന് നടക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം മാർക് സക്കർബർഗ് നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അതിനു മുൻപു തന്നെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ പേരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ നിന്നുള്ള ചുവടുമാറ്റം കൂടി ആഗ്രഹിച്ചാണ് സക്കർബർഗ് പുതിയ ബ്രാൻഡിനു കീഴിൽ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്സാപ്, ഒക്യുലസ് അടക്കമുള്ള ഭീമൻമാരെ അവതരിപ്പിക്കുക. പുതിയ ബ്രാൻഡിനു കീഴിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാകും ‘നീല നിറത്തിലുള്ള എഫ്’ അക്ഷരം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ബുക്. അടുത്തിടെയാണ് ‘ഡിജിറ്റൽ മെറ്റാവേഴ്സ്’ എന്ന തന്റെ സ്വപ്നം സക്കർബർഗ് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നെറ്റ് ലോകത്തു തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.



ബിസിനസ് ലോകം വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഭാവി പദ്ധതികൾക്കായി യൂറോപ്പിൽനിന്നു മാത്രം വരുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ടു പതിനായിരത്തോളം പേരെ റിക്രൂട് ചെയ്യുമെന്നു കമ്പനി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സക്കർബർഗിന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ എആർ ഗ്ലാസുകളുടെ നിർമാണ പ്രക്രിയയിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും പതിനായിരത്തോളം പേരാണ്.



മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെ സർവവ്യാപിയാകും ഈ സൺഗ്ലാസുകൾ എന്നാണ് സക്കർബർഗിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ലോകം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ ഒരു സോഷ്യൽമീഡിയ കമ്പനി മാത്രമായി കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ടെന്ന് സക്കർബർഗ് തന്നെ നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



ഫെയ്സ്ബുക് കമ്പനിയുടെ എആർ– വിആർ (ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി – വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി) വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ആന്ദ്രേ ബോസ്‌വർത്തിനെ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫിസറായി നിയമിച്ചത് കമ്പനിയുടെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികൾ മുന്നിൽ കണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഭാവിതന്നെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുമെന്ന് സക്കർബർഗ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലത്തു തന്നെ പുതിയ ചുവടുവയ്പിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്. അടുത്തിടെ മണിക്കൂറുകൾ വെബ് ലോകത്ത് നിന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും അപ്രത്യക്ഷമായ സംഭവവും കമ്പനിക്കെതിരായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുമെല്ലാം വരുത്തി വച്ച നഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പോലും പുറംലോകത്തിനറിയില്ല.



സമൂഹത്തിന്റെയോ വ്യക്തികളുടെയോ സുരക്ഷയക്കോ സ്വകാര്യതയ്ക്കോ അൽപം പോലും പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സ്വന്തം ലാഭത്തിനും താൽപര്യങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഫെയ്സ്ബുക് എന്ന ആരോപണവുമായി മുൻജീവനക്കാരി ഫ്രാൻസിസ് ഹൗഗൻ തന്നെ രംഗത്തു വന്നതും ഫെയ്സ് ബുക്കിന് ഏറെ ക്ഷീണമായി.



കൗമാരക്കാരെ വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമകളാക്കി ആത്മഹത്യക്കു പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പുറത്തു വിട്ടതും ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ ഏറെ ഉലച്ചു. ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയറാനും കമ്പനിക്ക് പുതിയ മുഖം നൽകി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കാനും പേരുമാറ്റം സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം സക്കർബർഗിനുണ്ടെങ്കിൽ ‘ഫെയ്സ്ബുക്’ എന്ന നാമം പുതിയ ബ്രാൻഡിനു കീഴിലുള്ള ഒരു ആപ് മാത്രമാകുന്ന കാലവും വിദൂരത്തല്ല.



English Summary: Facebook is planning to rebrand the company with a new name