2 ഡോസ് നിർബന്ധമെന്ന് യുഎസ്; പുതിയ വാക്സീൻ നയം ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ?

വാഷിങ്ടൻ ∙ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കിയ യുഎസിന്റെ പുതിയ നയം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാകുന്നു. കോവിഡ് മുക്തരാവുകയും ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പൂർണമായി വാക്സീൻ‌ സ്വീകരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഫ്രാൻസ്, യൂറോപ്പ് മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കിയ പുതിയ നയം ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു.

യുഎസിന്റെ വാക്സീൻ നയത്തിൽ കോവിഡ് മുക്തരായവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. നവംബർ എട്ടു മുതൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച യാത്രക്കാർക്കായി യുഎസ് അതിർത്തികൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റ ഷോട്ടുള്ള ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്സീനുകളുടെ രണ്ടു ഡോസ് (രണ്ടു ഡോസും വ്യത്യസ്ത വാക്സീനുകളുടേതുമാകാം) എന്നിവ എടുത്തവർക്കു മാത്രമെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്രാൻസിലുമൊക്കെ കോവിഡ് മുക്തമായതിനു പിന്നാലെ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരെയും പൂർണമായി വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാതൃരാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ കണക്കാക്കിയാലും യുഎസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് പോരാ എന്നത് യുഎസ്സും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസിന്റെ നയം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കില്ല.



