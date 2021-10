‘താരപുത്രന്‍ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കും’; ലഹരിക്കേസിൽ ആര്യന് ഇക്കുറിയും ജാമ്യമില്ല

മുംബൈ ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിക്കേസില്‍ പിടിയിലായ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന് നാലാം തവണയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക എന്‍ഡിപിഎസ് കോടതിയുടേതാണു വിധി. 23 വയസ്സുകാരനായ ആര്യന്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ എട്ട് മുതല്‍ മുംബൈയിലെ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലാണ്.

ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനാണ് ആര്യനെയും സുഹൃത്ത് അര്‍ബാസ് മെര്‍ച്ചന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ എട്ടു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആര്യന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ വാദിച്ചെങ്കിലും ജാമ്യം നല്‍കാന്‍ കോടതി കൂട്ടാക്കിയില്ല. താരപുത്രന്‍ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നും തെളിവു നശിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് എന്‍സിബി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ക്കുന്നത്.

