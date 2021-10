പ്രിയങ്കയ്ക്ക് അനുമതി; കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ ആഗ്രയിലേക്ക്

ലക്നൗ∙ യുപിയിലെ ആഗ്രയിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് അനുമതി. പ്രിയങ്ക ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കാണ് യുപി സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. ഇവർ ആഗ്രയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

നേരത്തേ യാത്രാമധ്യേ പ്രിയങ്കയെ ലക്നൗ– ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ വെച്ച് യുപി പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. താൻ എവിടെപ്പോയാലും യുപി പൊലീസ് തടയുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു. ലഖിംപുർ‌ സംഭവത്തില്‍ മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണുന്നതിൽനിന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രിയങ്കയെ തടഞ്ഞിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റ‍ഡിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാന നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രിയങ്കയെ തടയാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

