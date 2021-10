‘എവിടെ പോകാനും അനുമതി ചോദിക്കണോ?’ പ്രിയങ്കയുടെ യാത്ര തടഞ്ഞ് യുപി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കസ്റ്റ‍‍ഡിയിൽ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ യുപി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുപിയിലെ ആഗ്രയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട പ്രിയങ്കയെ ലക്നൗ– ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ടോൾ പ്ലാസയിലാണു തടഞ്ഞത്. ലഖിംപുർ‌ സംഭവത്തില്‍ മരിച്ച കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണുന്നതിൽനിന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രിയങ്കയെ തടഞ്ഞിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റ‍ഡിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തെ കാണാനും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

നേരത്തേ അനുമതി വാങ്ങാത്തതിനാലാണു പ്രിയങ്കയെ തടഞ്ഞതെന്നാണു യുപി പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. പ്രിയങ്കയ്ക്കു ചുറ്റും പൊലീസുകാരുൾപ്പെടെ ഒരു കൂട്ടം പേർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്കയുടെ കാറിനു മുന്നിൽ പൊലീസുകാർ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നു. ഞാൻ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും അതിന് അനുമതി ചോദിക്കണോയെന്നു പ്രിയങ്ക ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകുന്നു.

ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണു പ്രശ്നം? എന്താണു ക്രമസമാധാന വിഷയം? പറയൂ– പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു. അതേസമയം, ചില വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം പ്രിയങ്ക സെൽഫിയെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മോഷണക്കേസിൽ പിടിയിലായ അരുൺ എന്നയാളാണു കസ്റ്റ‍ഡിയിൽ മരിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായിരുന്നു.

വീട്ടിൽ‌ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അരുണിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെന്നും എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജി.മുനിരാജ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വൃത്തിയാക്കാൻ കയറിയ അരുൺ അവിടെനിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചെന്നാണു കേസ്.

English Summary: Priyanka Gandhi Stopped From Meeting Family Of UP Man Who Died In Custody