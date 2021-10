പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ? സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ പെട്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചു പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടാനുള്ള നടപടികൾക്കു സിപിഐ അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഭരണപക്ഷ സംഘടന ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത്.

സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണിതെന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ഓരോ ഓഫിസിനെയും ജീവനക്കാരെയും സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ, പരാതികൾ, ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

ലഭ്യമാകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഓഫിസ് മേലധികാരികളോടു ചർച്ച ചെയ്തു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചു പലവിധ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായും ചുരുക്കം ജീവനക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്തവ്യരാഹിത്യവും അഴിമതിയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നതായും ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.ഷാനവാസ് ഖാനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിംഗലും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : CPI service organisation to seek public opinion regarding performance of govt.offices