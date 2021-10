എന്താണ് ഈ ചക്രവാതച്ചുഴി? മഴയെ വിളിച്ചുവരുത്തുമോ ഈ ചക്രവാതം?

തിരുവനന്തപുരം∙ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ (സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ) സ്വാധീനം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. സൈക്ലോൺ എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റാണെങ്കിലും ചക്രവാതച്ചുഴി എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് അർഥമില്ല.

∙ എന്താണ് ചക്രവാതച്ചുഴി?

ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള കാറ്റിന്റെ കറക്കമാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി. ന്യൂനമർദവും ഒരർഥത്തിൽ കാറ്റിന്റെ കറക്കം തന്നെ. കാറ്റിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞ കറക്കമാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി. മർദ്ദവ്യതിയാനം കാരണം ചാക്രിക രീതിയിൽ കാറ്റു കറങ്ങുന്നതാണ് ചക്രവാതച്ചുഴിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിവിധ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ്റ് മർദവ്യത്യാസം മൂലം ചക്രംപോലെ കറങ്ങും. ഘടികാരദിശയിലും എതിർഘടികാരദിശയിലും ഈ കറക്കം ഉണ്ടാകും. ഭൂമിയുെട ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിൽ ഇത് ഘടികാര ദിശയിലും ഉത്തരാർധത്തിൽ ഇത് എതിർഘടികാാരദിശയിലും ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കൊറിയോലിസ് ബലമാണ് അർധഗോളങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിപരീത ദിശകളിൽ ചക്രവാതച്ചുഴിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്.

ചക്രവാതച്ചുഴി ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ന്യൂനമർദമാകും. എന്നാൽ എല്ലാ ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദമാകണം എന്നില്ല. ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമാകുകയും അത് പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ തീവ്രന്യൂന മർദ്ദമാകുകയും പിന്നാലെ ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ അതിതീവ്രന്യൂനമർദ്ദമാകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്കുള്ള വഴിതുറക്കുകയുള്ളു.

ഇപ്പോഴത്തെ ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദമാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തമിഴ്നാട് തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ കറക്കം തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തെക്കൻ കേരളം വഴിയാകും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ഈർപ്പവും വഹിച്ചാണ് ഈ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും ചക്രവാതച്ചുഴി സഞ്ചരിക്കുക. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തടസമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ കേരളം കടന്നുപോകാനാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.

ചക്രവാതചുഴി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൂടി തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ 24 വരെ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഇടി മിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ചയും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുളളതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ തുലാവർഷം തുടങ്ങും മുൻപേ മഴക്കണക്കിൽ 98.5%

തുലാവർഷം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തുലാവർഷ കണക്കിൽ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട 98.5% മഴയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31വരെ വരെയുള്ള 92 ദിവസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴ 491.6 എംഎം ആണ്. എന്നാൽ, ഒക്ടോബർ 21 വരെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് 484.3 എംഎം മഴ.

ഔദ്യോഗികമായി ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് തുലാവർഷ മഴയായാണ് കണക്കാക്കുക. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്‌, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ തുലാവർഷ സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മുഴുവൻ മഴയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴസാധ്യത പ്രവചനം

വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം ഒക്ടോബർ 21 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 204.4 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.

21 ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കാസർകോട്; 22ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്; 23 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്; 24 ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്; 25 ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള മഴയാണ് ശക്തമായ മഴ കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.

കൂട്ടിക്കൽ ടൗണിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ-മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

English Summary: What is Cyclonic circulation? Its impact on Kerala weather?