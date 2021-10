സമരം നടത്താം; അനന്തമായി ഗതാഗതം തടയരുത്: കർഷകരോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കർഷകർ ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് സമരം നടത്തുന്നതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. സമരം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അനന്തമായി ഗതാഗതം തടയുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.കെ.കൗൾ, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് റോഡ് തടയാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്.



ഗതാഗതം പൊലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ജന്തർമന്തറിലേക്കോ രാംലീലാ മൈതാനത്തേക്കോ സമരം മാറ്റാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച കോടതിയിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. സമരം നടത്തുന്നവരെ റോഡിൽനിന്നും നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ നാല് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി കർഷക നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡിസംബർ ഏഴിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കാർഷിക നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചിട്ടും എന്തിനാണ് സമരം തുടരുന്നതെന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.

