ഇഡിക്ക് എതിരായ പരിശോധന: അനുമതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ; സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) എ‌തിരായ നീക്കത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തെളിവ് പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുമതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ. ഹൈക്കോടതി വിചാരണക്കോടതിക്ക് നൽകിയ അനുമതിയാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.

ഇഡി ഡപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ പി.രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഹർജി നൽകിയത്. ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി സുപ്രീംകോടതി വിശദമായി വാദം കേൾക്കും.

English Summary: The supreme court stayed the examination of the evidence against ED Officials