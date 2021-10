‘കൽക്കരി ക്ഷാമം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടി; ലക്ഷ്യം സ്വകാര്യ ഖനികളെ സഹായിക്കൽ’

ന്യൂഡൽഹി∙ 2014 ഓഗസ്റ്റ് 25. പൊതു-സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് 1993 മുതൽ 2010 വരെ കൽക്കരിപ്പാടം അനുവദിച്ചതു നിയമവിരുദ്ധമായാണെന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി. കേന്ദ്ര, സംസ്‌ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളുൾപ്പെട്ട സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ടും നിശ്ചിത എണ്ണം കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾക്കു നൽകിയ അനുമതിയാണു നിയമവിരുദ്ധമെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് 1993 മുതൽ അനുവദിച്ച 218 കൽക്കരിപ്പാടങ്ങളിൽ 214 എണ്ണത്തിന്റെയും അനുമതി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.

അനധികൃതമായി കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾ ലഭിച്ചവർ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും അനുഭവിക്കണമെന്നും കോടതി അന്നു വ്യക്‌തമാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കൽക്കരി പാടം അനുവദിക്കുന്നതിനു സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ 2015ൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിലൂടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തു വൻ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഈ കൽക്കരി അഴിമതിക്കേസിലെ ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അഭിഭാഷകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ സുദീപ് ശ്രീവാസ്തവ. കൽക്കരി ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാന പങ്കാണു വഹിച്ചത്. ഊർജപ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും കൽക്കരി ലഭ്യതയും നയവും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ സുദീപിനു പറയാനുള്ളത് ചില വേറിട്ട ചിന്തകളാണ്.



‘സ്വകാര്യ ഖനികൾക്ക് നിലമൊരുക്കാൻ’



കൽക്കരി ക്ഷാമമെന്നത് സ്വകാര്യ ഖനികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർതന്നെ ഒരുക്കുന്ന ആസൂത്രിതമായ ആഖ്യാനമാണെന്നാണ് സുദീപിന്റെ വാദം. 1957ലെ കോൾ ബെയറിങ് ഏരിയ അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതികൊണ്ടുവരാനുള്ള നിലമൊരുക്കലാണ് ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. വരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതിക്ക് കേന്ദ്രം നീക്കം നടത്തുമെന്നും സുദീപ് പറയുന്നു.



സുദീപ് ശ്രീവാസ്തവ (ഇടത്).

ഇന്ത്യയുടെ പീക്ക് വൈദ്യുതി ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ 2 ലക്ഷം മെഗാവാട്ടിനു താഴെയാണ്. കുറച്ചുസമയത്തേക്കു മാത്രമേ പീക്കിൽ എത്താറുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരാശരി 1.5 ലക്ഷം മെഗാവാട്ടാണ് ഡിമാൻഡ്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 50 കോടി ടൺ കൽക്കരിയാണ് പ്രതിവർഷം വേണ്ടത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മാത്രം 60 കോടി ടൺ കൽക്കരി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റീവ് ഖനികളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു 6 കോടി ടണും ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ക്ഷാമമില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. കൽക്കരി ക്ഷാമവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ നിലപാടുകളും ഉൾപ്പെടെ ‘മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു’ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സുദീപ്...



ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ക്ഷാമവും തുടർന്നുണ്ടായ ഊർജപ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ്? യഥാർഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ?

ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, ഖനികളിലെ കൽക്കരി ലഭ്യതയും താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ലഭ്യതയും രണ്ടാണ്. ഇതിനെ ഒരേപോലെ കാണുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം. കൽക്കരി മന്ത്രിതന്നെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഖനികളിൽ 24 ദിവസത്തെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യമാണ്. എന്നിട്ടും കൽക്കരി നിലയങ്ങളിൽ ക്ഷാമമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം വിതരണ ശൃംഖലയുടെ തകരാറും കുടിശിക പ്രശ്നവുമൊക്കെയാകാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൽക്കരി ഉൽപാദനം വർധിച്ചുവെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഡിമാൻഡും വർധിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലേ?

സർക്കാരിന്റെ തന്നെ വിവരമനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ കൽക്കരി ഉൽപാദനം 28.2 കോടി ടണ്ണിൽ നിന്ന് 31.5 കോടി ടണ്ണായി. അതായത് 12 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന. എന്നാൽ ഊർജ ആവശ്യകത ഇതേ സമയത്ത് ഇത്രയും വർധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല, കാരണം ഉൽപാദനമെന്നത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ വർഷത്തെയും പോലും അതും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Gautam Dey / AFP

പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സർക്കാർ പിന്നീട് പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?



നിലവിൽ കൽക്കരി ക്ഷാമമില്ലെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത്.



ഏകദേശം 110 താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ ഗുരുതര സ്റ്റോക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നാണ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിദിന റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണല്ലോ ചട്ടം?

മഴയും കൽക്കരി വാങ്ങിയതിന്റെ കുടിശികയും വിതരണത്തിനു തടസ്സം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഖനികളിൽനിന്ന് ഏത് താപനിലയത്തിലേക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൽക്കരി എത്തിക്കാൻ കഴിയും. 15 ദിവസത്തെയെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളിലെ ട്രെൻഡ് നോക്കിയാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ സ്റ്റോക്ക് മതിയാകും തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ.

പല നിലയങ്ങളും കൽക്കരി ലഭ്യതയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ഭേദമെന്യേ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടിലുമായിരുന്നു?

സ്റ്റോക്ക് കുറവായതുമൂലം ചില യൂണിറ്റുകൾ അടച്ചുവെന്നതു ശരിയാണ്, എന്നാൽ രാജ്യവ്യാപകമായ വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് അതു കാരണമാകില്ല.

ജാർഖണ്ഡിലെ കല്‍ക്കരി ഖനി. ചിത്രം: XAVIER GALIANA / AFP

പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം?

നമ്മുടെ പവർ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മുടെ ഊർജ ആവശ്യകതയുടെ 75 ശതമാനവും കൽക്കരിയെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിൽപ്പോലും ഇക്കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ കൽക്കരി ഉൽപാദന ടാർഗറ്റായ 84.8 കോടി ടൺ ഈ ഡിമാൻഡ് നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്നു പറയാൻ കാരണം.

