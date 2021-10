അവസാനിച്ചോ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ പരിരക്ഷ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണോ ഇനി ബൂസ്റ്റർ ഡോസും?

കോവിഡ് വാക്സീനുകൾക്ക് എത്രനാൾ നമ്മെ സുരക്ഷിതരാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും? കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം ആർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും 6–8 മാസം വരെ വൈറസ് പിടിപെടുന്നതിൽനിന്നു സുരക്ഷിതരാക്കാനും മരണവും രോഗതീവ്രതയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനും വാക്സീനുകൾക്കു കഴിയുമെന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. ചില വാക്സീനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വർഷം വരെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്നും പഠനങ്ങളുണ്ട്.

അപ്പോഴും വാക്സീനുകൾ നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കുള്ളതാണെന്നു വ്യക്തം. ആ സമയപരിധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാക്സീൻ വഴി ലഭിച്ച പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ കുറവു വന്നു തുടങ്ങും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അധിക ഡോസ് (ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്) നൽകുകയെന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം വച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് മറുപക്ഷത്ത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെ മുൻ നിർത്തിയാണ് ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം. ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാദവും മറുവാദവും എന്താണ്? നമുക്കു പരിശോധിക്കാം...

ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണോ വേണ്ടയോ?

ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾക്കും പൂർണ ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകിയിട്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം തിരിച്ചുവരുന്നതാണു പ്രധാന പ്രശ്നം. നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കോവിഡ് വാക്സീനുകളും ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. വൈറസുകൾക്ക് പിന്നീട് കാര്യമായ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചതും പ്രതിസന്ധിയാണ്.

ജോ ബൈഡൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നു. ചിത്രം: AFP

ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച്, വാക്സീൻ വഴിയുള്ള സുരക്ഷ ആദ്യ മാസം 90% ആണെങ്കിൽ 7 മാസത്തിനു ശേഷം ഇതു 40% ആയി കുറയും. സാധാരണ കുത്തിവയ്പെടുത്തു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വൻതോതിൽ ആന്റിബോഡികളും അനുബന്ധ മോളിക്യൂളുകളും രൂപപ്പെടും. ഇതു പതിയെ കുറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എത്തുന്നതോടെ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനം വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്നതാണു നേട്ടം.

‘ഇന്ത്യയിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് തുടങ്ങേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു’

8 മാസം വരെയാണ് വാക്സീനുകൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന പ്രതിരോധ മികവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വിതരണം തുടങ്ങേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. കാരണം, ഈ വർഷം ജനുവരി 16 മുതലാണ് ഇന്ത്യ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ച് 10–ാം മാസത്തിലേക്കു കടക്കുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളുമായി ഉൾപ്പെടെ ഇടപഴകുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിൽ വൈറസ് ബാധയ്ക്കുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ്.

ചിത്രം: AFP

ഇതു പരിഗണിച്ച് ആ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിനെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വാക്സീൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നു വിദഗ്ധരെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു. വാക്സീൻ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കൂടി ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം. യുകെ, ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനായി ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാക്സീൻ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മൂന്നാം ഡോസ് നിർബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ആരുമറിയാതെ...

ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാൻ തൽക്കാലം ഇന്ത്യയുടെ വാക്സീൻ നയം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആശങ്ക മൂലം മറ്റുവഴികളിലൂടെ അനധികൃതമായി വാകീസനെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ ഉൽപാദക കമ്പനിയായ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എല്ലാവരുംതന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. സീറം ചെയർമാൻ സൈറസ് പൂനവാലയാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത്. താനും കമ്പനിയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും വാക്സീന്റെ മൂന്നാം ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനു പുറമേ, ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്വമേധയാ വാക്സീന്റെ മൂന്നാം ഡോസ് എടുക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.

ഓരോ വാക്സീൻ വയലും (കുപ്പി) പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം. 10 പേർക്കാണ് ഓരോ വയലിൽനിന്നും വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിയുക. വയൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കെ എടുക്കാൻ മതിയായ ആളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികൾ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുതന്നെ വാക്സീൻ (മൂന്നാം ഡോസായി) നൽകുന്നുവെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. വാക്സീൻ വേസ്റ്റേജിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ കോവിൻ പോർട്ടലിലോ മറ്റോ ഇവരുടെ മൂന്നാം ഡോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. ഇതിനിടെ, മൂന്നാം ഡോസ് കിട്ടുമോ, സമയമായോ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രികളിലേക്കു ഫോൺ കോളുകളും എത്തുന്നുണ്ട്.

കുറയുമോ കൂടുമോ?

വാക്സീനുകളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം. അതു കോവിഡ് പിടിപെടുന്നതിൽ ഒരു പരിധി വരെ തടയുമെങ്കിലും പൂർണമായും തടയണമെന്നില്ല. പകരം, മരണം ഒഴിവാക്കുകയും രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാക്സീൻ വഴി ശക്തമായ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉറപ്പു നൽകുന്നത് എട്ടാം മാസം വരെയാണ്. അതിനു ശേഷവും പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ടാകുമെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം, നേരത്തേ കോവിഡ് വരികയും പിന്നീട് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കു കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധം കൈവരാനാണു സാധ്യതയെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വീണ്ടും കോവിഡ്

വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധം മങ്ങുന്നതു മാത്രമല്ല, മറ്റു കാരണങ്ങളും ബ്രേക്ക്ത്രൂ കേസുകളിലേക്കു (വാക്സീനെടുത്തവരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്) നയിക്കാമെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. കുത്തിവയ്പു ലഭിച്ചത് എത്ര നാൾ മുൻപ്, ഓരോ ആൾക്കും എത്രമാത്രം പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ട്, ലഭിച്ച വാക്സീന് എത്രമാത്രം ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്, തുടങ്ങി വൈറസിനു സംഭവിച്ച ജനിതകമാറ്റം വരെ പല കാരണങ്ങൾ ബ്രേക്ത്രൂ കേസുകൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്

രാജ്യത്ത് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 49% ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും ലഭിച്ചത്. 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് (അഡൽറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ) മാത്രമേ ഇപ്പോഴും വാക്സീൻ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്നതു പരിഗണിച്ചാൽ ഇവരിൽ 72% പേർക്ക് ഒറ്റ ഡോസെങ്കിലും കിട്ടി. 137 കോടി പേരുള്ള രാജ്യത്ത് 2 ഡോസ് വാക്സീനും ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം 26.77 കോടി മാത്രമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു ഡോസിലേക്കു പോകുന്നതിനു പകരം, കൂടുതൽ ആളുകൾക്കു 2–ാം ഡോസ് നൽകുകയെന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കരുതുന്നു.

ഡോ. വി.കെ. പോൾ (ട്വിറ്റർ ചിത്രം)

അപ്പോഴും വാക്സീൻ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചു വരുന്നുവെന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വാക്സീൻ വിദഗ്ധ സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഡോ. വി.കെ.പോൾ പ്രതികരിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണമോ, ആർക്കാണ് വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല– ഡോ. പോൾ പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കോവാക്സീന് അനുമതി കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കെ, കോവാക്സീനെടുത്തവർക്കു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.

വിലക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതിനെ തൽക്കാലം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനതന്നെ എതിർക്കുകയാണ്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അനിവാര്യമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഡേറ്റകളില്ലെന്ന വാദമാണ് സംഘടനയ്ക്ക്. പിന്നാക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയവിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒറ്റ ഡോസ് പോലും കിട്ടാതിരിക്കെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ മൂന്നാം ഡോസിലേക്കു പോകുന്നതും പ്രതിസന്ധിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ, ഫ്രാൻസ്, ഫിൻലാൻഡ്, ജർമനി, റഷ്യ, ചൈന, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്.

‘2 ഡോസ് ആവശ്യമാണ്; അതു മതിയാകും’

ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട്. യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സീൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതായി പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കോവിഡിനെതിരെ 2 ഡോസ് പര്യാപ്തമല്ലേ എന്നതാണു പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്, 2 ഡോസ് മതി മൂന്നാമത്തേതു വേണ്ട എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ (ഐഎംഎ) കേരള ഘടകത്തിന്റെ ‘നമ്മുടെ ആരോഗ്യം’ മാസികയുടെ ഒക്ടോബർ ലക്കത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ചു വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ഐഎംഎയുടെ ഗവേഷണവിഭാഗം ഉപാധ്യക്ഷൻ ഡോ. രാജീവ് ജയദേവന്റെ ലേഖനത്തിൽനിന്ന്:

കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് റജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽനിന്ന്. ചിത്രം: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

‘ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചിലതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട്. യുഎസും ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനെപ്പറ്റി മുൻപെടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്നു പിന്നീടു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനു ബോധ്യമായി. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നതു ബുദ്ധിശൂന്യത തന്നെയാണ്. വാക്സീനുകളെല്ലാം തരുന്ന ഉറപ്പ് ഒന്നുതന്നെ. വൈറസ് മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ എത്തിപ്പെട്ടാലും അതു ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കാതെ, ഗുരുതര രോഗത്തിനോ മരണത്തിനോ ഇടയാക്കാത്തവിധം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണു വാക്സീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു 2 ഡോസ് ആവശ്യമാണ്. അതു മതിയാകും.

മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും വൈറസ് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, അത്രയ്ക്കു മെച്ചപ്പെട്ട വാക്സീനുകൾ ഇപ്പോഴില്ല. മ്യൂക്കോസൽ ഇമ്യൂണിറ്റി ജനിപ്പിക്കുന്നവയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വാക്സീനുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സീൻ എടുത്ത പലരിലും നിസ്സാരമായ തോതിൽ വൈറസ് ബാധ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതു ശ്രദ്ധക്കുറവിന്റെ ഫലവും ആവാം. ഇതിനെ ബ്രേക് ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും അതു ഗുരുതരമാകാറില്ല. കാരണം, പ്രധാന ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റമിക് ഇമ്യൂണിറ്റി വാക്സീനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വൈറസ് ബാധിച്ചു ഭേദമായവരിൽ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി ജനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അർഥം ഇതാണ്: വൈറസുമായോ അതിന്റെ കണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാക്സീനുമായോ രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആവശ്യമാണ്.

എന്തിനാണ് 2 തവണ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്?

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയരാം: എന്തിനാണ് 2 തവണ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്? ഒരു തവണ ‘പരിചയപ്പെട്ടാൽ’ പോരേ? ആദ്യ ഡോസ് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, അഥവാ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പല ശ്രേണികളിലായി പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉണരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒത്തിരിയായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ അവയി‍ൽ ഒരംശം മാത്രം. ഇപ്രകാരം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്യൂൺ കോശങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണു ‘ഓർമക്കോശങ്ങൾ’ അഥവാ ‘മെമ്മറി സെല്ലുകൾ’. ഇവ വർഷങ്ങളോളം ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും.

മുംബൈയിലെ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. ചിത്രം:Punit PARANJPE / AFP

രോഗാണുവിന്റെ കാര്യവിവരങ്ങൾ എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമായോ പുസ്തകശാലയായോ ഈ ഓർമക്കോശങ്ങളെ കണ്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ എളുപ്പമാകും. വൈറസുമായി രണ്ടാമതൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവ ഉടൻ ഉണർന്നു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ആന്റിബോഡി ‍ഞൊടിയിടയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്മബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പരിചയക്കുറവും അമ്പരപ്പും രണ്ടാം അനുഭവത്തിൽ ഇല്ല എന്നതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ആദ്യത്തെ പ്രതികരണത്തേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു വലുതാണു രണ്ടാമത്തേത്. ഇമ്യൂണോളജിയിൽ അതിനുപേര് ‘അനാംനെസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസ്’ എന്നാണ്.

തീർന്നില്ല, വാക്സീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൈറസ് പിന്നീടു ‘വേഷംമാറി’ വന്നാൽപ്പോലും മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കും. ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്കു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ‘അഫിനിറ്റി മച്ചുറേഷൻ’ എന്നു പറയും. വൈറസ് വരുത്താനിടയുള്ള ജനിതക മാറ്റങ്ങളെ മുൻകൂറായി കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ഉണ്ടെന്നർഥം. ഈ വർഷം പല പുതിയ ജനിതക മാറ്റങ്ങളോടെ ഡെൽറ്റാ വേരിയന്റ് വന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സീൻ അവയെ തടയാൻ ശരീരത്തെ പര്യാപ്തമാക്കിയത് ഈ കഴിവുകൊണ്ടാണ്. ഗുരുതര രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ തോതു കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അതുമൂലമാണ്. വൈറസ് ‘സ്മാർട്’ കളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അതിനപ്പുറം ‘സ്മാർട്’ ആകുന്നു.

മൂന്നാം ഡോസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?

മൂന്നാം ഡോസ് കിട്ടുന്നവരിൽ മെമ്മറി സെല്ലുകളിലോ മറ്റു പ്രധാന ശ്രേണികളിലോ കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. താൽക്കാലികമായി ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നതു വാസ്തവം. അതും രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രം. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനത്തിന്റെ തോതു താനേ കുറയും. മറ്റൊരർഥത്തിൽ, ആന്റിബോഡികൾ താനേ കുറയും എന്നതു ശരീരത്തിന്റെ രീതിയാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ശത്രുവിനെ കീഴടക്കിയശേഷവും എന്തിനാണ് ആന്റിബോഡികൾ കൂടിയ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്? നമ്മേക്കാൾ നന്നായി ഈ ശാസ്ത്രവസ്തുത ശരീരത്തിന് അറിയാം.

ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. ചിത്രം: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

മറ്റൊന്നുകൂടി പറയാനുണ്ട്. കോവിഡ് കാര്യത്തിൽ, ഒരാളുടെ രക്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബൈൻഡിങ് ആന്റിബോഡികളുടെ അളവ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരുതര രോഗം വരുന്നതു തടയാൻ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന് ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ ലാബുകളിലെ പരിശോധനയിൽ കാണുന്നത് ഇത്തരം ബൈൻഡിങ് ആന്റിബോഡികളാണ്. ബൈൻഡിങ് ആന്റിബോഡികൾ ഉയർന്ന അളവിൽ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുവച്ച് ഗുരുതര രോഗം വരാൻപാടില്ല എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ബൈൻഡിങ് ആന്റിബോഡികളുടെ അളവു കുറഞ്ഞവരിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറവാണെന്നും പറയാനാവില്ല. ചില വൈറസുകളുടെ (ഇൻഫ്ലൂവൻസ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി തുടങ്ങിയവ) കാര്യത്തിൽ രോഗവും ആന്റിബോഡികളുടെ തോതും തമ്മിൽ കാര്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നില്ല.

ഓരോ വൈറസും വ്യത്യസ്തമാണ്. ശരീരം അവയോരോന്നിനെയും നേരിടുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണു ചിലർ നിലവിളിക്കുന്നത്– ‘അയ്യോ, എന്റെ ആന്റിബോഡികൾ കൂട്ടാൻ സമയമായി, എനിക്കൊരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് തരൂ...’ യുഎസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനായി ഓടുന്നവരെ കാണാം. പരമാവധി ആളുകൾക്കു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകാൻ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കൾ അന്നാട്ടിലെ സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നയാതും വാർത്തകൾ വന്നു. മൂന്നാം ഡോസ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന, ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള ഡോക്ടർമാർതന്നെയാണ്.

യുറഗ്വായിലെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. ചിത്രം:Eitan ABRAMOVICH / AFP

മൂന്നാം ഡോസ് നൽകുന്നത് താൽക്കാലിക പരിരക്ഷയോ?

വാസ്തവം തിരിച്ചറിയുക: മൂന്നാം ഡോസ് എടുത്താൽ താൽക്കാലികമായി ആന്റിബോഡികളുടെ അളവുകൂടും. അതിനപ്പുറം ഒന്നും നേടാനില്ല. ആന്റിബോഡികൾക്കു പുറമേ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവ ഓരോന്നായി അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല. 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ ഗുരുതര രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ തോതു കുറവാണ്. മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിയ ഉള്ളവർക്കു മൂന്നാം ഡോസ് എടുക്കാം എന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

60നു മുകളിലുള്ളവരിൽ കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരിൽപ്പോലും മൂന്നാം ഡോസ് അധികസംരക്ഷണം നൽകും എന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിറഞ്ഞ ഗ്ലാസിലേക്കു കൂടുതൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നതുപോലെയാണു മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സീനെടുപ്പ് എന്നു ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തിൽ ‘ലാൻസെറ്റ്’ ജേണലിൽ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞർ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അമേരിക്കക്കാർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനായി വാശിപിടിക്കുന്നു. യുഎസിലെ സാധാരണക്കാരെ പഴിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. സർക്കാർതന്നെയാണ് ‘എല്ലാവർക്കും ബൂസ്റ്റർ’ എന്ന വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ‘കളിപ്പാട്ടം തരാം’ എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആയിപ്പോയി. വാഗ്ദാനം നൽകിയതിനുശേഷമാണു വിദഗ്ധ സമിതിയോട് ഉപദേശം തേടിയതുതന്നെ.

ചെന്നൈയിലെ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP

മൂന്നാം ഡോസിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പല പഠനങ്ങളും വാക്സീൻ നിർമാതാക്കൾ നിരത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു വസ്തുത മറന്നുകൂടാ: യുഎസിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നാലാം തരംഗത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും മൂന്നാം ഡോസ് കിട്ടാത്തവരല്ല, ആദ്യഡോസ് എടുക്കുന്നതിൽനിന്നു മുഖംതിരിച്ചു നിന്നവരാണ്.

30% ആളുകൾ വാക്സീൻ വേണ്ട എന്നുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം 2 ഡോസ് എടുത്തവരിലേക്കു മൂന്നാ ഡോസ് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെയുണ്ടാകുന്നത്’– മൂന്നാം ഡോസ് ഫലപ്രദമാകുമെന്നു വരുംനാളുകളിലെ ഗവേഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നപക്ഷം വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കുശേഷം മാത്രം നടപടികളിലേക്കു കടന്നാൽ മതിയാകുമെന്നും ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു.

