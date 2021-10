അനിതയുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് പണം ചെലവാക്കി; മോൻസന്റെ ശബ്ദരേഖ

കൊച്ചി ∙ പ്രവാസി മലയാളി അനിത പുല്ലയിലിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി വ്യാജ പുരാവസ്തു–സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസ് പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം. അനിതയുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് 18 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയെന്നാണ് മോൻസന്റെ അവകാശവാദം. പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ചതാണ് അനിതയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള വിരോധമെന്നും പുരാവസ്തു–സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ഷെമീറുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ മോൻസൻ പറയുന്നു.

2019 ലാണ് അനിതയുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടന്നതെന്നു മോൻസൻ പറയുന്നു. 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ കല്യാണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു. ആഭരണങ്ങളെല്ലാം മോൻസൻതന്നെ ഒരുക്കി. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ മോൻസന്റെ ആളുകൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകാമെന്നായിരുന്നു അനിതയുടെ വാഗ്ദാനമെന്നും മോൻസൻ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു.

9 മാസം മുൻപ് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കം നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അനിതയോട് പണം താൻ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും തിരികെ വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരവധി സമൂഹ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തികൊടുക്കുന്നതല്ലേ, അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പണം ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാണ് അന്ന് അനിത പ്രതികരിച്ചതെന്നും മോൻസൻ പറയുന്നു.

ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനിതയുടെ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പരാതിക്കാരൻ ഈ ഫോൺ സംഭാഷണം അടക്കം കൈമാറിയിരുന്നു. അനിതയ്ക്ക് പണം നൽകിയതിന്റെ തെളിവുകൾ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മോൻസൻ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പണം അനിത കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ ഇതിനകം തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.

മോൻസൻ കേസിൽ അനിത പുല്ലയിലിന്റെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അനിതയോട് അന്വേഷണം സംഘം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മൊഴി പരിശോധിച്ചശേഷം ആവശ്യമെങ്കില്‍ അനിതയെ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിക്കും. എന്നാൽ പ്രവാസി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോൻസനുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്നതെന്നും യാതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അനിതയുടെ വാദം.

English Summary: Monson claims financial dealings with Anitha Pullayil in a phone Conversation