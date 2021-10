മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല; കേസെടുക്കാൻ ആറു മാസം!

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവിനെ പ്രണയിച്ച യുവതിയെയും അവരുടെ കുട്ടിയെയും യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നു, യുവതിയെ യുവാവിൽനിന്ന് അകറ്റി മാസങ്ങളോളം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള കുടുംബം കുട്ടിയെ പിന്നീട് എങ്ങോട്ടോ മാറ്റുന്നു, വീട്ടുകാരിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് യുവാവിന്റെ അടുത്തെത്തിയ യുവതി കുഞ്ഞിനായി മാർച്ച് മാസം മുതൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മുതൽ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അടുക്കൽവരെ കയറിയിറങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞിനെ മാത്രം കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. സിനിമാകഥയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് തലസ്ഥാനത്തെ സംസാരവിഷയം.

∙ പരാതി നൽകി കേസെടുക്കാൻ 6 മാസം!

പേരൂർക്കട സ്വദേശിയും മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവുമായ അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രനാണ് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അജിത്തുമായുള്ള പ്രണയത്തെത്തുടർന്നാണ് അനുപമ ഗർഭിണിയായത്. വിവാഹിതനായ അജിത്തുമായുള്ള ബന്ധം വീട്ടുകാർ എതിർത്തു. പ്രസവിച്ച് മൂന്നാംനാൾ വീട്ടുകാർ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയശേഷം തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും കുട്ടിയെ തിരികെ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അനുപമ പൊലീസിലും തുടർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും പരാതി നൽകി.

ജനുവരിയിൽ അജിത്ത് വിവാഹമോചനം നേടി. മാർച്ച് മുതൽ അനുപമയോടൊപ്പമാണ് താമസം. പരാതി നൽകി ആറു മാസത്തിനുശേഷം 19നാണ് പേരൂർക്കട പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവായ പിതാവ് പി.എസ്.ജയചന്ദ്രൻ, അമ്മ സ്മിത ജെയിംസ്, സഹോദരി, സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്, ജയചന്ദ്രന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. അനുപമയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ ഏൽപിച്ചതെന്നാണ് ജയചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ബലംപ്രയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്മതപത്രമാണ് ഇതെന്ന അനുപമയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.

∙ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അനുപമയുടെ വാദം:

ആശുപത്രിയില്‍നിന്നു മൂന്നാം ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ വാഹനത്തിൽനിന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തു. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നതുവരെ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലെതെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞിന് ഒന്നും പറ്റില്ലെന്നു ഉറപ്പ് നൽകി. പരമാവധി എതിർത്തെങ്കിലും അവർ കേട്ടില്ല. ജഗതിയിലെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. ആരെയും കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ബന്ധുക്കളോട് ഞാൻ അമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സിസേറിയനായതിനാൽ ശാരീരിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധയുമുണ്ടായി. പിന്നീട് എനിക്ക് ഉറക്കഗുളികൾ തന്നു തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നെ അമ്മയുടെ തൊടുപുഴയിലെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിനു വിധേയയാക്കി.

ജനുവരിയിൽ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം. കുഞ്ഞില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്കു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിലായതിനാൽ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് കൗൺസിലർമാർ പറഞ്ഞത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിട്ടില്ല. അവനോടൊപ്പം വിടില്ല എന്നായിരുന്നു നിലപാട്. ഒട്ടും പറ്റാതായപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്ന് ആരും കാണാതെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോയി. അതിനുശേഷമാണ് പരാതികൾ എല്ലായിടത്തും നൽകിയത്. പൊലീസുകാർ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല.

∙ പൊലീസ് കാണിച്ച കരാർ

കൺടോൺമെന്റ് എസിപിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അനുപമയെ കാണിച്ചത്. നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ കാണില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഈ കരാറിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

∙ അനുപമയുടെ പിതാവ് പി.എസ്.ജയചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്:

അനുപമ പറയുന്നത് സത്യമല്ല. സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അനുപമ എഴുതി തന്നതനുസരിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏൽപിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കരാർ ഇതിനായി തയാറാക്കിയിരുന്നു. ആ കരാർ അനുപമയെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. (അനുപമ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു)

∙ കുട്ടിയുടെ കൈമാറ്റം, എന്താണ് നിയമം?

മാതാപിതാക്കൾക്ക് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് കുട്ടിയെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. മാതാപിതാക്കൾക്കു നോക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അധികൃതർക്കു കൈമാറാം. എന്നാൽ, നിരവധി നിയമ നടപടികളുണ്ട്. കുട്ടിയെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾക്കു മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരണം. മാതാപിതാക്കൾക്കു കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കണം.

എന്നിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ നിശ്ചിത ഫോമിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് രണ്ടു മാസം കാത്തിരിക്കണം. വീണ്ടും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ കുട്ടിയെ ദത്തിനായി സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. മാതാവ് മാത്രമാണെങ്കിലും ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. അനുപമ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർ‌ത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ കൈമാറ്റത്തിനു നിയമപിൻബലമില്ല.

∙ ശിശുക്ഷേമസമിതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

അമ്മതൊട്ടിലിൽനിന്നോ ചൈൽഡ് വൈൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽനിന്നോ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കും. അവരുടെ അനുമതിയോടെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. 60 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശിശുവികസന ഓഫിസർ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതായി പരസ്യപ്പെടുത്തും. ആരും അവകാശം ഉന്നയിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ദത്തിനു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നീട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും. നടപടികളെല്ലാം അവിടെയാണ്. കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കു നടപടിക്രമം പൂർത്തിയായി കുഞ്ഞിനെ നൽകും. കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതു മുതൽ ദത്തു വരെയുള്ള പരിപാലനം മാത്രമാണ് സമിതിക്കുള്ളത്. കുഞ്ഞിനെ ദത്തു നൽകണോ എന്നത് മറ്റു ഏജൻസികളുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനമാണ്, സമിതിയുടേതല്ല.

∙ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പ്രതികരണം

നിയമം അനുസരിച്ച് രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല. ലഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൂ. (ഇക്കാര്യത്തിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കാൻ സമിതി ആലോചിക്കുന്നു)

∙ കുഞ്ഞെവിടെ, എന്തു സംഭവിച്ചു

2020 ഒക്ടോബർ 20നാണ് അനുപമയ്ക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അനുപമയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കുട്ടിയെ അമ്മതൊട്ടിലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. അനുപമ വീട്ടു തടങ്കലിലായതിനാൽ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. അമ്മതൊട്ടിലിൽനിന്ന് ലഭിച്ച കുട്ടിയെ 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. ക്യൂവിൽ മുൻപിലുള്ള ദമ്പതികൾക്കു നിയമപ്രകാരം ദത്തു നൽകി. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

രണ്ട്, അനുപമയുടെ സമ്മതത്തോടെ നോട്ടറി തയാറാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്മതൊട്ടിൽ വഴി കുഞ്ഞിനെ കൈമാറി. ഈ വിവരം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലുള്ളവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും.

∙ ദത്ത് നൽകിയത് ആന്ധ്ര സ്വദേശികൾക്കോ?

ഇങ്ങനെ ഒരുവാർത്ത പരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണമില്ല. ദത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പിന്നിട്ടതായാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടി ശിശുക്ഷേമ സമിതി വഴി ദത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ തിരികെ ലഭിക്കാൻ അനുപമയ്ക്കു നിയമപോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവരും. ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കു വിധേയയാകണം. അനുപമയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കു കേസിനെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

∙ കണ്ണടച്ച് അധികാരികൾ

സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളായ വൃന്ദ കാരാട്ട്, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, എ.വിജയരാഘവൻ, പി.കെ. ശ്രീമതി, ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, പി.സതീദേവി തുടങ്ങിയവരെ നേരിൽ കണ്ടാണ് അനുപമ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇവരെല്ലാം ഈ നീതി നിഷേധത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്നാണ് അനുപമയുടെ ആരോപണം. പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ 6 മാസം വൈകിയതിനും വിശദീകരണങ്ങളില്ല. അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നതായാണ് പേരൂർക്കട പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary: Where is my baby? Anupama S Chandran's search for her missing baby still on